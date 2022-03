Alvaro Morata (37., 39., Elfmeter) schoss Spanien schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Yeremi Pino (47.) und Pablo Sarabia (61., 72.) erhöhten nach dem Wechsel auf 5:0 für offensiv herausragende Iberer.

Für England trafen Ollie Watkins (30.), Raheem Sterling (45.) und Tyrone Mings (90.+4). Die Elfenbeinküste spielte nach Gelb-Rot gegen Serge Aurier (40.) in Unterzahl.

Drei Tage nach dem peinlichen Playoff-Aus gegen Nordmazedonien (0:1) konnte sich Italien ein wenig reahbilitieren.

Nach dem frühen Rückstand durch Cengiz Under (4.) drehten Bryan Cristante (35.) und Giacomo Raspadori (39.) die Begegnung noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Nach dem Wechsel erhöhte Raspadori (69.) mit seinem zweiten Treffer, Serdar Dursun (83.) verkürzte.

Kylian Mbappé trifft doppelt gegen Südafrika

Der amtierende Weltmeister Frankreich hat seinen siebten Sieg in Folge gefeiert. Die "Équipe Tricolore" gewann den Test gegen Südafrika in Lille mit 5:0 (2:0) und zeigt sich auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung in Katar weiter in Topform.

Kylian Mbappé erzielte mit einem Traumtor in den Winkel (23.) und einem an ihm verschuldeten und souverän verwandelten Foulelfmeter (76.) einen Doppelpack.

Für die weiteren Tore sorgten Olivier Giroud (33.), Wissam Ben Yedder (81.) und Matteo Guendouzi (90.+2). Südafrikas Khuliso Mudau sah kurz vor Schluss (84.) die Rote Karte.

Weitere Testspiele am Dienstag:

Österreich - Schottland 2:2

Belgien - Burkina Faso 3:0

Irland - Litauen 1:0

Nordirland - Ungarn 0:1

Wales - Tschechien 1:1

(mit SID)

