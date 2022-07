Die Fans verhinderten sie mit ihren Protesten, der UEFA-Präsident hält sie für "tot", doch die Super League lebt noch - zumindest vor Europas höchstem Gericht. Die höchst umstrittenen Pläne der Weltklubs Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin beschäftigen ab Montag den Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Und trotz Unterstützung aus der Politik sorgt sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf um die Zukunft des Vereinsfußballs.

Ad

"Eine Super League wäre nichts anderes als ein Frontalangriff auf das europäische Sportmodell und die Grundwerte des Sports", schrieb Neuendorf in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".

Fußball Auch ohne Star-Neuzugänge: Dortmund schlägt Dresden im Test VOR 16 STUNDEN

Sollten die Klubs mit ihrem eigentlich schon gescheiterten Projekt doch noch Erfolg haben, "so wäre das ein Schritt zur vollkommenen Kommerzialisierung des Fußballs", meinte Neuendorf: "Es entstünde ein in sich abgeschlossenes System – eine Liga, die keinen Auf- und Abstieg kennen würde. Die Megaklubs blieben unter sich, und das eingespielte Geld würde mit hoher Wahrscheinlichkeit untereinander verteilt.

Vereine zogen Vorhaben zurück

Bei dem Prozess in Luxemburg soll die Frage geklärt werden, ob der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union (UEFA) als Kartell handeln und ihre beherrschende Stellung missbrauchen. Dazu soll festgestellt werden, inwiefern das Sportmodell der Verbände mit dem europäischen Wettbewerbsrecht konfrontiert. Bis zu einem Urteil könnte es nach der Anhörung noch mehrere Monate dauern.

Geklagt hatte die "European Superleague Company" bei einem Gericht in Madrid, das wiederum den EuGH anrief. Im April 2021 hatten zwölf europäische Topklubs die Gründung einer Super League als Konkurrenzwettbewerb zur Champions League der UEFA verkündet. Nach Protesten zogen sich bis auf Juventus, Real und Barcelona alle Vereine von dem Vorhaben zurück.

Vor allem die UEFA hatte Front gegen die Pläne gemacht, um ihre Champions League zu schützen. Zuletzt hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erklärt: "Das Projekt ist tot, weil niemand mitmachen will."

Er zeigte sich zuversichtlich, dass der europäische Verband keine "Monopolstellung" inne habe, da "niemand gezwungen ist, an unseren Wettbewerben teilzunehmen" und "kein Verband gezwungen ist, Mitglied der UEFA zu sein".

Bundesregierung schaltet sich ein

Auch die Politik hat sich eingeschaltet. Das Europäische Parlament bekannte sich im November zum bestehenden europäischen Sportmodell und wandte sich mit großer Mehrheit in einer Entschließung gegen "abtrünnige Wettbewerbe".

Auch die Bundesregierung kündigte im vergangenen Monat an, den DFB im Kampf gegen die Super League zu unterstützen und Vertreter zur Verhandlung vor dem EuGH zu schicken.

Neuendorf sieht bei einer Entscheidung im Sinne von Real und Co. die Vereinskultur in Gefahr. "Es geht darum, ob der Sport künftig – wie bisher – dem Allgemeinwohl dienen soll oder den Interessen weniger", so der DFB-Präsident.

Die Verfechter der Super League "denken Fußball nicht als Einheit von Profi- und Amateursport. Sie denken nicht solidarisch", schrieb Neuendorf: "Wir brauchen aber eine Stärkung aller Vereine in Deutschland."

(SID)

DFB-Frauen tanken Selbstvertrauen: "Mit uns ist zu rechnen"

EM 2022 Blitzstart reicht nicht: Portugal crasht Schweizer Auftakt-Party VOR 16 STUNDEN