Der Coach hatte beim Ligaspiel am Sonntag gegen Kasimpasa (2:1) auf den Weltmeister von 2014 verzichtet. Nachdem er sich stolze 40 Minuten vergeblich auf seinen Einsatz vorbereitet hatte, warf Özil enttäuscht sein zusammengeknülltes Aufwärmleibchen vor Pereira zu Boden.

Die Sportzeitung "Fanatik" schrieb von einer "Schockreaktion" des 32-Jährigen. Im Spiel zuvor gegen Hatayspor (2:1) war Özil nur zu einem vierminütigen Kurzeinsatz gekommen, das Europa-League-Spiel vier Tage darauf gegen Olympiakos Piräus (0:3) verpasste er wegen eines grippalen Infekts.

Nur eines seiner bislang neun Pflichtspiele in dieser Saison (drei Tore, eine Vorlage) bestritt er über die volle Distanz. Bei Fener aber läuft es, zumindest in der Süperlig: Nach acht Spieltagen führt das Team die Tabelle mit 19 Punkten an.

(SID)

