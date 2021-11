Dilmen ist eine Legende bei Özils aktuellem Klub Fenerbahce, spielte von 1987 bis 1995 für den Klub aus Istanbul und arbeitete zwischen 1999 und 2000 als Trainer in der türkischen Metropole. Der 59-Jährige gilt als enger Vertrauter von Özil.

Schon im Mai 2018 hatte ein Foto von Özil und Erdoğan im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Russland für Aufsehen gesorgt.

Damals hatte sich der gebürtige Gelsenkirchener - gemeinsam mit Mannschaftskollege İlkay Gündoğan - ebenfalls mit dem umstrittenen türkischen Machthaber ablichten lassen. In der Folge war insbesondere Özil in die öffentliche Kritik geraten, beide waren vom DFB für das Foto gerügt worden

Özil war im Januar vom FC Arsenal zu Fenerbahce in die türkische Süper Lig gewechselt. In dieser Saison kommt er unter Vítor Pereira aber kaum in Tritt, laborierte zuletzt zudem an Leistenproblemen und kokettiert Medienberichten zufolge schon wieder mit einem Abgang.

