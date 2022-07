Özil beleidigte den Trainer angeblich nach seiner Auswechslung in der Partie gegen Konyaspor und warf ihm seine Fußballschuhe vor die Füße.

"Zwischen Mesut Özil und Trainer Ismail Kartal gab es einen normalen Dialog, wie er in jeder Umkleidekabine stattfinden kann. Da hätte man die Sache abschließen müssen. Aber so kam es nicht. Es wurde sofort an den Präsidenten weitergetragen. Da Mesut in der Umkleide weinte, wollte ich ihm beistehen", erklärte Özils Mitspieler Ozan Tufan, der nach der Partie gegen Konyaspor ebenfalls suspendiert worden war.

"So sprang der Brand auch auf mich über. Sie sagten, dass ich ebenfalls für Unruhe sorge. Obwohl Vorstandsmitglieder und meine Teamkollegen bestätigten, dass so etwas nicht der Fall ist, musste ich als türkischer Spieler Ozan wieder den Kopf hinhalten. Im Moment lache ich, aber ich bin wirklich sehr enttäuscht", erklärte Tufan.

Auch Feners neuer Chefcoach Jorge Jesus plant wohl nicht mit dem Linksfuß. "Mesut Özil hat eine tolle Karriere und er ist ein wichtiger Spieler. Aber es gibt eine Entscheidung, die der Verein in dieser Angelegenheit getroffen hat. An dieser Entscheidung werde ich nicht rütteln", sagte der 67-Jährige bei seiner Vorstellung.

Özil mit Erdogan-Klub in Verbindung gebracht

"Ich wiederhole mit Nachdruck: Ich werde meine Karriere bei keinem anderen Team als Fenerbahce beenden. Solange mein Vertrag läuft, ist mein einziges Ziel, nur in unserem Trikot zu schwitzen. Diese Entscheidung ist sehr klar und endgültig", schrieb der frühere Spieler von Real Madrid und Arsenal noch vor Kurzem bei Instagram.

Der Spielmacher möchte laut Medienberichten jedoch gerne in der Türkei bleiben. In Verbindung gebracht wird der 33-Jährige bereits mit Basaksehir, dem Lieblingsverein des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der übrigens auch Özils Trauzeuge ist.

