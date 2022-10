Fußball

Gegen Benfica Lissabon: Torhüter leistet sich Mega-Fail - und rennt mit dem Ball ins eigeene Tor

Jhonatan, Torhüter des portugiesischen Erstligisten Rio Ave, ist im Duell mit Rekordmeister Benfica Lissabon ein riesiger Patzer unterlaufen. Beim Stand von 1:1 will er einen Rückpass annehmen, dabei springt der Ball aber so unglücklich ab, dass er im eigenen Tor landet. Jhonatans Hinterhereilen ist vergebens. Am Ende verliert sein Team 2:4. Die Szene im Video.

00:00:39, vor einer Stunde