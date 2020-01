+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Die Aufstellungen

1.FC Nürnberg: Dornebusch – Heise, Sörensen, Margreitter, Nürnberger – Dovedan, Jäger, Behrens, Kerk – Frey, Lohkemper

FC Bayern München: Neuer – Davies, Alaba, Boateng, Pavard – Tolisso, Kimmich, Goretzka – Perisic, Müller, Coutinho

Trainingslager in der Sonne

Beide Mannschaften flüchteten zum Trainingsstart im neuen Jahr in die Sonne. Den Rekordmeister zog es wieder einmal unter scharfer Kritik nach Katar, der Bundesliga-Absteiger aus Nürnberg flog in das spanische Marbella.

Miserable Hinrunde

Beide Teams performten in der Hinrunde häufig unter den Erwartungen. Die Münchner belegten in der Liga zwischenzeitlich Platz sieben und entließen nach einer 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt Trainer Niko Kovac. Der Nachfolger des Kroaten wurde Hansi Flick, der trotz durchwachsener Resultate mit guten Leistungen überzeugen konnte und (unter anderem dank dem aktuellen Platz drei) eine Job-Garantie bis Sommer hat. Der Absteiger aus Nürnberg spielte einen katastrophalen Herbst und stand mit Beginn der Winterpause auf Relegationsplatz 16. Der Club hat mit dem Abgang von Damir Canadi bereits ebenfalls eine Trainerentlassung zu verzeichnen und ersetzten den Österreicher mit dem Ex-Schalke-Coach Jens Keller.

Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Testspiel mit Derby-Charakter. Der Zweitligist 1. FC Nürnberg empfängt den Rivalen aus München im Max-Morlock-Stadion, um für den Ernstfall von der Hand zu weisen. Trotz des deutlichen Klassenunterschieds auf dem Papier gibt sich Trainer Jens Keller zuversichtlich: "Es ist schön, dass wir gegen so eine Mannschaft antreten dürfen, aber es wird sicherlich nicht leicht für uns. Wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschlands", sagte der Coach der Franken vor der Partie. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.