LIVETICKER | Testspiel: Standard Lüttich - Borussia Dortmund

46. Minute - 0:0

Beide Mannschaften wechseln bunt durch. Aufseiten des BVB kommen Tobias Raschl (für Guerreiro), Mawin Hitz (für Bürki), Mahmoud Dahoud (für Witsel), Nico Schulz (für Götze), Jadon Sancho (für Reyna), Leonardo Balerdi (für Zagadou) und Steffen Tigges (für Führich).

45. Minute - 0:0 Halbzeit

Halbzeit in Marbella: Borussia Dortmund kam im ersten Durchgang nicht über ein paar Ansätze in der Offensive hinaus und konnte daher lediglich zwei Schüsse auf das Lütticher Tor verbuchen. Defensiv präsentierte sich der BVB dagegen bislang stabil und ließ so gut wie nichts auf den Kasten von Bürki zu.

43. Minute - 0:0

Wieder ist es der agile Guerreiro, der für den nächste Torabschluss sorgt. Nach einem überlegten Zuspiel von Brandt probiert es der 26-Jährige aus rund 25 Metern halblinker Position, ziehlt dabei aber etwas zu hoch.

41. Minute - 0:0

Der Tabellenfünft der belgischen Liga geht weiter hart zu Werke. Dieses Mal ist es Reyna, der nach einem Solo einen Tritt einstecken muss. Der darauffolgende Freistoß von der linken Seite durch Guerreiro findet keinen Abnehmer im Trikot der Schwarz-Gelben.

39. Minute - 0:0

Nach knapp 40 Minute ist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre zwar weiter überlegen, es fehlen jedoch bislang die hundertprozentigen Möglichkeiten.

37. Minute - 0:0

Guerreiro ist es auch, der die erste Ecke für den BVB ins Zentrum bringt. Zagadou geht etwas zu forsch in das Luftduell mit seinem Gegenspieler, weshalb es mit Freistoß Lüttich weitergeht.

35. Minute - 0:0

Das Dortmunder Spiel ist nach einer guten halben Stunde weiterhin sehr linkslastig. Viel geht dabei über Guerreiro, der zusammen mit Führich und Götze auf der Außenbahn immer wieder Dampf macht.

33. Minute - 0:0

Dortmund wird im Spiel nach vorne etwas zielstrebiger, jedoch schleichen sich immer wieder Ungenauigkeiten beim Champions-League-Achtelfinalisten ein.

31. Minute - 0:0

Gute Freistoßposition für den BVB. Guerreiro nimmt sich dem ruhenden Ball aus rund 22 Metern zentrale Torentfernung an. Der Portugiese probiert es auf die kurze Ecke, verfehlt das Lütticher Tor aber um ein, zwei Meter.

29. Minute - 0:0

Die Partie wird ruppiger: Senna Miangue senst an der rechten Außenbahn Mateus Morey um. Hier hätte der Schiedsrichter gut und gerne die erste Verwarnung zücken können.

27. Minute - 0:0

Immer wieder wird Brandt im Angriff gesucht. Der Nationalspieler kann den Ball gegen zwei Gegenspieler behaupten und ermöglicht Nebenmann Witsel mit seinem Pass die nächste Schusschance. Der Versuch des Belgiers kullert jedoch in die Arme von Bodart.

25. Minute - 0:0

Erste Gelegenheit für Lüttich: Außenstürmer Maxime Lestienne kommt nach einem langen Schlag auf der rechten Seite im Sechszehner an den Ball. Der 27-Jährige hat in dieser Szene zu viele Freiheiten und findet mit seinem Zuspiel Gojko Cirot. Dessen Versuch landet aber ein gutes Stück über dem Kasten von Roman Bürki.

23. Minute - 0:0

Defensiv wirkt die Borussia bislang stabil. Auch die dritte Ecke der Belgier kann Witsel souverän per Kopf klären.

21. Minute - 0:0

Der BVB nimmt langsam Fahrt auf: Youngster Führich kommt nach einem Zuspiel von Götze an der Strafraumkante aus zentraler Position zum Abschluss und zwingt Keeper Bodart mit seinem Schuss zur ersten Parade. Guter Versuch des 21-Jährigen.

19. Minute - 0:0

Zum ersten Mal so etwas wie ein Torschuss: Brandt wird auf rechten Seite im Sechszehner geschickt und probiert es aus ganz spitzem Winkel. Standard-Torhüter Bodart ist zur Stelle und hält das Spielgerät im Nachfassen fest.

17. Minute - 0:0

Die Trainingsbelastung der letzten Tage ist dem Tabellenvierten der Bundesliga durchaus anzumerken. Zu behäbig ist der amtierende Vizemeister im Spiel nach vorne.

15. Minute - 0:0

Die Schwarz-Gelben mit der ersten sehenswerten Kombination über Guerreiro und Witsel im Zentrum. Der Pass des Portugiesen ist letztlich aber zu ungenau und landet im Toraus. Chancen sind nach wie vor Mangelware.

13. Minute - 0:0

Dortmund kontrolliert in der Anfangsviertelstunde den Ball. Bislang fehlt aber noch das Tempo im Spiel nach vorne.

11. Minute - 0:0

Standard Lüttich übernimmt jetzt etwas mehr die Spielinitiative und kommt erstmals gefährlicher vor das Tor des BVB. Dan-Axel Zagadou ist aber dazwischen und kann ein Zuspiel von der linken Seite souverän bereinigen.

9. Minute - 0:0

Auf der Doppelsechs im Mittelfeld des BVB agieren wie zuletzt in der Bundesliga Julian Brandt und Rückkehrer Axel Witsel. Davor sollen die beiden Youngsters Giovanni Reyna und Chris Führich für Gefahr sorgen. Die Borussia beherrscht das Spielgeschehen in den ersten zehn Minuten, kommt bislang aber nicht gefährlich in die Nähe des gegnerischen Tores.

7. Minute - 0:0

Mario Götze, der auf dem Papier als zentrale Sturmspitze von Trainer Lucien Favre aufgeboten wurde, weicht in den ersten Minuten vermehrt auf den linken Flügel aus. Von jener Seite aus wird es zum ersten Ball für Lüttich gefährlich, doch die Flanke von Raphael Guerreiro findet weder Freund noch Feind.

5. Minute - 0:0

Der belgische Europa-League-Teilnehmer mit der ersten Gelegenheit nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld. Die Hintermannschaft des BVB kann zur ersten Ecke der Partie klären.

3. Minute - 0:0

Die Schwarz Gelben lassen den Ball zunächst in den eigenen Reihen zirkulieren. Gefährliche Aktionen gab es in den Anfangsminuten noch nicht.

1. Minute - 0:0

Los geht's! Der Ball rollt im Municipal de Marbella. Der BVB ist von Beginn an bemüht, das Spiel an sich zu reißen.

15:57 Uhr: Die Aufstellungen

So spielt der BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reyna, Führich - Götze

So spielt Standard Lüttich: Bodart - Fai, Vanheusden, Lavalee, Miangue - Cimirot, Carcela-Gonazalez - Carcela-Gonazalez, Amallah, Lestienne - Cop

15:55 Uhr: Herzlich willkommen!

Borussia Dortmund trifft im ersten Test des neuen Fußball-Jahres auf Standard Lüttich. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre möchte dabei die guten Eindrücke aus dem Trainingslager in Marbella bestätigen. Auf den ersten Auftritt von Hoffnungsträger müssen die BVB-Fans indes weiter warten. Der Angreifer laboriert an Kniebeschwerden. Robert Bauer begleitet für Euch das Spiel in Liveticker.

