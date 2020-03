So lief das Spiel:

Im Achtelfinale des FA Cups wartete mit dem FC Portsmouth eine vermeintlich machbare Aufgabe auf den FC Arsenal. Der Drittligist war klarer Außenseiter, freundete sich mit dieser Rolle allerdings nicht an. Die Hausherren gaben im heimischen Fratton Park Kontra, hielten physisch dagegen und sorgten für Gefahr in der Offensive. Arsenal nahm die Aufgabe auf die leichte Schulter und wurde überrascht von starken Gastgebern.

Erst ab der 20. Minute wachten die "Gunners" etwas auf, nachdem sie einige heikle Szenen überstehen mussten. In der Offensive fehlte den Gästen allerdings die Überzeugung, das Tempo und die Zielstrebigkeit in den Aktionen. Arsenal enttäuschte und machte den Klassenunterschied nicht erkennbar. So war es auch keine Entschuldigung, dass Arsenal-Coach Mikel Arteta auf seine B-Elf setzte.

Portsmouth erspielte sich die besseren Torchancen, doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang den Gästen die glückliche Führung (45.+4). Reiss Nelson brachte den Ball schnittig von der rechten Seite in die Mitte, Innenverteidiger Sokratis lief ein, traf die Kugel aus sechs Metern perfekt und netzte ein zum 1:0.

Mit der Führung im Rücken spielten die "Gunners" deutlich sicherer, kombinierten sich in die Offensive und ließen in der 51. Minute den nächsten Treffer folgen. Nelson legte auf der rechten Seite den Turbo ein, brachte den Ball anschließend auf den ersten Pfosten und fand dort Eddie Nketiah, der aus kurzer Distanz verwandelte. Letztlich blieb es beim 2:0-Erfolg, der Arsenal ins Viertelfinale brachte.

Das fiel auf: Klassenunterschied

Trotz der Tatsache, dass der FC Portsmouth in der 3. englischen Liga spielt und einen Teamwert von knapp sechs Millionen Euro aufbietet, agierten sie nicht als Underdog und begegneten dem FC Arsenal auf Augenhöhe. Die "Gunners" - gespickt mit einem Teamwert jenseits der 600 Millionen Euro-Marke und Tabellenzehnter in der Premier League - zeigten allerdings auch eine unterirdische Leistung und fanden nicht die nötigen Mittel, um den Drittligisten zu beherrschen. Am Ende siegten die Gäste zwar und zogen in die nächste Runde ein, überzeugten dabei jedoch keineswegs.

Der Tweet zum Spiel:

In der 12. Minute räumte Innenverteidiger James Bolton Lucas Torreira auf dem linken Flügel per Grätsche ab und verletzte den Arsenal-Akteure dabei so sehr, dass er mit einer Trage vom Feld gebracht werden musste. Gute Besserung!

Die Statistik: 1958

Seit über 60 Jahren wartet Portsmouth auf einen Sieg gegen Arsenal - unabhängig vom Wettbewerb. Den letzten Sieg feierten sie im März 1958, als sie eine Ligaspiel mit 5:4 gewannen. Danach verloren sie 14 ihrer 22 Duelle und holten acht Unentschieden.

