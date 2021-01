Phil Foden (81.), Gabriel Jesus (84.) und Ferrán Torres (90.+4) retteten die Citizens, die durch Alfie May (59.) in Rückstand geraten waren. Guardiola schickte eine runderneuerte Elf in das Spiel gegen das Team aus dem Südwesten Englands. Auch Gündogan saß zunächst auf der Bank, ehe er nach dem Rückstand eingewechselt wurde.