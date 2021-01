Nach dem Aus in der vierten Runde des englischen Vereinspokals am Sonntagabend hat der FC Liverpool nur eins seiner letzten sieben Pflichtspiele gewonnen.

Weil der LFC beim 2:3 in Manchester nach zuletzt vier Premier-League-Spielen in Folge ohne Torerfolg zumindest durch Mohamed Salahs Doppelpack (18./58.) wieder traf, äußerte sich Trainer Jürgen Klopp nach der Partie optimistisch.

"Das ist nicht das, was wir wollten", sagte 53-Jährige: "Es ist frustrierend. Für einen Sieg hätten wir am absoluten Maximum spielen müssen. Das haben wir nicht, aber wir haben einige Schritte in die richtige Richtung gemacht."