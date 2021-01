Der Tabellenfünfte der laufenden Premier-League-Spielzeit tat sich gegen das Championship-Schlusslicht lange schwer, ehe Mourinho mit den Einwechslungen von Harry Kane (58.) und Heung-Min Son (68.) in Halbzeit zwei eine fulminante Schlussphase einläutete, an dessen Ende der Favorit binnen sieben Minuten drei Treffer erzielte (86./87./90.+3) und so die Partie doch noch spät für sich entschied.