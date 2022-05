Am Ende flog auch noch eine blaue Rauchfackel auf den Rasen, abgefeuert aus dem Fanblock des FC Chelsea. Schiedsrichter Craig Pawson ließ das Pyroteil entfernen, aber nicht so richtig. Einen Meter neben der Eckfahne dampfte das Ding schließlich weiter vor sich hin und war damit im erweiterten Sichtfeld der Elfmeterschützen vor dem Anlauf.

Die Spieler des FC Liverpool hatten auch ohne blauen Dunst genug von der Chelsea-Farbe vor Augen. Pawson ließ beide Mannschaften auf das Tor vor Fan-Kurve der Blues schießen.

Doch weder die Tausenden blauen Trikots, noch der blaue Rauch konnten Liverpool daran hindern, nach dem League Cup auch den zweiten Titel in dieser Saison zu gewinnen . Am Ende jubelten die Roten und die Blauen schauten in die Röhre - schon wieder.