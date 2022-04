Am Samstag kam es im Halbfinale des FA Cup erneut zum Aufeinandertreffen der englischen Fußballgiganten FC Liverpool und Manchester City. In der Premier League sind die beiden Teams zurzeit das Maß aller Dinge und liefern sich ein packendes Duell um die Meisterschaft. Im Ligaspiel vor zwei Wochen trennten sich die Kontrahenten mit 2:2, für heute waren die Karten neu gemischt. Pep Guardiola überraschte mit einiger Rotation in der Startaufstellung, während sein Gegenüber Jürgen Klopp die etatmäßgie Elf aufbot, die zuletzt in bestechender Form agierte.

Und Liverpool legte gut los, kam mit extrem hohen Pressing auf den Platz und setzte City gewaltig unter Druck. Die Skyblues präsentierten sich überraschend passiv und kamen kaum zum eigenen Spiel nach vorne. Nach zehn Minuten war es dann soweit: Ibrahima Konaté sprang am höchsten und verwertete den ersten Eckball der Partie per Kopfball zum 1:0 (10.). Dieser Treffer zeigte Wirkung, City leistete sich immer wieder Unachtsamkeiten und wirkte einfach nicht so ganz wach auf dem Platz. Wenig später dann ausgerechnet Ersatz-Torhüter Zach Steffen mit einem Blackout - nach Rückpass reagierte der Keeper direkt vor dem eignen Tor viel zu spät auf den heranstürmenden Sadio Mané, der ihm mit einem beherzten Tackling einfach den Ball direkt vom Fuß stibitzte und diesen über die Torlinie drückte (17.). Nach diesem kuriosen Treffer zeigte City mental weitere Wirkung und hatte den Reds spielerisch kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Auch wenn Liverpool in der Summe nicht viele Chancen kreieren konnte, die wenigen nutzen Sie eiskalt. Sadio Mané verwandelte eine sehenswerte Kombination per Volley-Direktabnahme aus etwa 15 Metern in die kurze Ecke und stellte unmittelbar vor dem Pausenpififf auf 3:0 (45.).

Ein wenig überraschend reagierte City Trainer Guardiola zur Pause trotz der bis dato desolaten Vorstellung seines Teams nicht mit Wechseln. Ebenso überraschend jedoch der plötzlich Anschlusstreffer durch Jack Grealish kurz nach Wiederanpfiff. Gabriel Jesus profitierte von einem Schnitzer in der Reds-Abwehr und legte dann quer auf seinen Teamkollegen Grealish, der aus knapp zehn Metern zum 1:3 einnetzte (47.). In der Folge gelang es den Skyblues aber nicht, durch diesen Treffer ein Momentum aufzubauen und Liverpool konnte die Kontrolle über das Spielgeschehen schnell wieder an sich reißen. Allerdings schien die Reds-Defensive um Virgil van Dijk und Co nicht mehr ganz so konzentriert wie in Halbzeit Eins. Ein weiteres Mal entwischte Gabriel Jesus seinen Bewachern, doch im 1-gegen-1 mit Keeper Alisson, konnte dieser seine Klasse zwischen den Pfosten zeigen und verhinderte den Treffer bärenstark (70.). Auf der Gegenseite vergab der heute unglückliche Mo Salah die beste Chance für die Reds, sein Lupfer der das Spiel vorzeitig entscheiden hätte können, sprang aus etwa sieben Metern knapp über die Querlatte hinweg (72.).

Obwohl es dem City Spiel bis auf einige Einzelaktionen an allen Ecken und Ende mangelte, hielt es Guardiola bis zur Schlussphase nicht für nötig, frische Spieler zu bringen. Erst in Minute 83 kam Riyad Mahrez von der Bank, der dem Offensivspiel ein wenig Leben einhauchte. Der frische Mahrez überspielte die Reds auf Rechtsaußen per Konter, legte mit etwas Glück ab auf Bernardo Silva in der Mitte, der mit seinem 2:3 in der 91. Minute noch einmal Spannung in die Schlussminuten brachte (90.+1) Am Ende galt für die Bemühungen von Manchester Cty jedoch in englischer Manier - too little, too late. City präsentierte sich über 90 Minuten lang viel zu behäbig und konnte erst in der Nachspielzeit so richtig aufdrehen. Den Reds dagegen reichen eine klasse Leistung in der ersten Halbzeit und gute Nerven in der zweiten Hälfte, um ins Finale einzuziehen.

Der Tweet zum Spiel:

Der FC Liverpool zieht ins Finale des FA Cup ein. Für Jürgen Klopp ist es dabei das erste FA Cup Finale als Trainer.

Das fiel auf: Sadio Mané

Der Senegalese verkörperte heute eindrucksvoll den Charakter seines ganzen Teams. Zwei von drei genutzte Torschüsse, dazu 15 gewonnen Zweikämpfe - der wichtigste und kurioseste davon gegen City-Torwart Steffen zum 2:0.

Die Statistik: 4

Vier seiner fünf Wechselmöglichkeiten ließ Pep Guardiola ungenutzt verstreichen. Ganz zu erklären war das nicht, denn der erst viel zu spät eingewechselte Mahrez sorgte prompt für eine deutliche Verbesserung im Spiel von City. Mit dieser passiven Stategie dürfte sich Taktikfuchs Guardiola an diesem Tag wohl verkalkuliert haben.

