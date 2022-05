Übertragung FC Chelsea - FC Liverpool live im TV, Stream & Ticker: Das FA-Cup-Finale aus dem Wembley-Stadion

FC Chelsea - FC Liverpool live im TV, Stream & Ticker: Im Finale des FA Cups stehen sich die Mannschaften von Thomas Tuchel und Jürgen Klopp gegenüber. Das Spiel im Wembley Stadion in London beginnt am Samstag, 14. Mai, um 17:45 Uhr MESZ. Die Reds schnuppern weiterhin am noch nie dagewesenen Quadrupel. Dafür muss zunächst ein Sieg im FA-Cup-Finale gegen den Vorjahresfinalisten FC Chelsea her.