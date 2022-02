In 70 Länderspielen hatte der Coach stolze 52 Siege bei 13 Unentschieden und nur fünf Niederlagen gefeiert. Der erfahrene Taktiker hatte sich damit an den ehemaligen Stuttgarter Profi Dunga (59) und Carlos Alberto Parreira (61), Weltmeister-Trainer von 1994, herangepirscht.

Mario Zagallo (90), Weltmeister als Spieler 1958 und 1962, als Trainer 1970 und als Technischer Koordinator 1994, steht aber weiterhin über allen. Er feierte sogar 89 Siege mit der Selecao.

Seit 2016 ist Adenor Leonardo Bachi, so der bürgerliche Name des aktuellen brasilianischen Trainers Tite, im Amt. Die Qualifikation für die Endrunde in Katar wurde für den fünfmaligen WM-Champion zum Spaziergang. Er holte in 15 Spielen zwölf Siege und drei Remis und blieb ohne Niederlage. Argentinien belegte den zweiten Platz mit vier Zählern Rückstand.

Brasiliens Duell gegen den Erzrivalen wird nach einem Spielabbruch noch nachgeholt.

(SID)

