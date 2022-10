Fußball

Torontos Themi Antonoglou trifft in irrem Playoff-Duell gegen Columbus Crew 2 von der Mittellinie

In einem verrückten Playoffspiel der MLS Next Pro gelingt Themi Antonoglou für Toronto FC II ein Traumtor. Zu Beginn der Nachspielzeit kontern die Kanadier nach einem Eckball. Antonoglou bekommt hebt an der Mittellinie den Kopf und überwindet Columbus-Crew-2-Keeper Patrick Schulte sehenswert aus rund 50 Metern zum 3:2. Letztlich verlor Toronto das Drittligaspiel in der 119. Minute aber noch 3:4.

00:00:33, vor einer Stunde