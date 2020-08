Transfer-News: Edinson Cavani soll sich angeblich bereits mit Benfica Lissabon einig sein. Die finanziellen Rahmenbedingungen sollen klar sein. Mario Balotelli steht offenbar vor einem Überraschungswechsel von Brescia nach Rumänien. Manchester City soll sich wohl bei Atlético nach Joao Félix erkundigt haben. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt hier im Transferticker.

17:10 Uhr: Laut einem Bericht von "The Athletic" hat sich ManCity bei Atlético Madrid nach Joao Félix erkundigt. Der 20-jährige Portugiese tat sich seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer schwer in der spanischen Hauptstadt als Nachfolger von Antoine Griezmann. Bei den Citizens könnte Félix mittelfristig Stürmerstar Sergio Agüero ersetzen, der mit 32 Jahren in sein letztes Vertragsjahr geht.

Juventus will angeblich drei Stars loswerden

16:45 Uhr: Juventus Turin soll laut "Tuttosport" bereits sein, sich gleich von drei namhaften Spielern zu trennen. Neben Sami Khedira sollen auch Gonzalo Higuaín sowie Blaise Matuidi auf der Streichliste stehen. Juve sei auf Transfereinnahmen angewiesen, um selbst nochmal auf dem Markt tätig zu werden. Napoli-Stürmer Arkadiusz Milik soll ganz oben auf der Liste der Alten Dame stehen.

Sancho offenbar mit Manchester einig

16:20 Uhr: BVB-Star Jadon Sancho soll sich laut einem Bericht der "Bild" mit Manchester United über einen Wechsel einig sein. Demnach soll der 20-jährige Offensivstar über 17 Millionen Euro an Gehalt bei den Red Devils verdienen. Allerdings haben die Engländer noch kein offizielles Angebot an Borussia Dortmund abgegeben. Die BVB-Bosse wollen von ihrer Forderung von 120 Millionen Euro Ablöse nicht abrücken.

Barça-Neuzugang wird in England und Italien gehandelt

15:55 Uhr: Noch kein Spiel beim FC Barcelona gespielt und schon ranken sich die Gerüchte um Neuzugang Trincao. Der 20-jährige Flügelspieler, der für 31 Millionen Euro vom FC Braga nach Katalonien kam, könnte zunächst einmal verliehen werden. "Mundo Deportivo" bringt Atalanta Bergamo als Zwischenstopp ins Spiel, "Sky Italia" hingegen wirft Leicester City als möglichen Abnehmer in den Raum. Der Brasilianer Trincao hat in Barcelona einen Kontrakt bis 2025 unterzeichnet.

Entscheidung von David Silva soll diese Woche fallen

15:30 Uhr: Nach einem Bericht von "Corriere dello Sport" soll David Silva in dieser Woche entscheiden bei welchem Klub er seine Karriere fortsetzen wird. Demnach schwankt der Weltmeister von 2010 noch zwischen drei Optionen: einem Wechsel zu Lazio Rom, einem Angebot aus der MLS von Beckham-Klub Inter Miami sowie dem Auslaufen seiner Karriere in Katar.

Stammtorwart Schwolow verlässt den SC Freiburg

15:10 Uhr: Alexander Schwolow verlässt den SC Freiburg und wechselt zu Hertha BSC. Das gab der Sport-Club auf Twitter bekannt. Der Torhüter ist ein Freiburger Eigengewächs und war seit 2016 Stammtorhüter der Breisgauer. Der 28-Jährige trug insgesamt in 166 Profi-Pflichtspielen das SC-Trikot. Nur Richard Golz und Günther Wienhold kommen auf mehr Einsätze im Freiburger Tor.

City findet offenbar Sané-Ersatz

14:50 Uhr: Manchester City hat offenbar einen Ersatz für den zum FC Bayern München abgewanderten Leroy Sané gefunden. Laut einem Tweet von Transferinsider Fabrizio Romano von "Sky Italia" wechselt der spanische Youngster Ferrán Torres vom FC Valencia zu den Skyblues. Als Ablöse sollen 25 Millionen Euro plus Boni im Raum stehen. Der Mediencheck soll bereits absolviert und der Vertrag bis 2025 unterschrieben sein. An Torres war angeblich auch der BVB dran.

Milan will Ibrahimovic langfristig an den Verein binden

14:25 Uhr: Laut "Gazzetta dello Sport" ist der AC Mailand dabei Zlatan Ibrahomovic eine Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen. Demnach wird Milan Mino Raiola (dem Agenten von Ibrahimovic) eine Verlängerung mit Zielboni (4. Platz in der Serie A usw.) sowie einen Managervertrag anbieten. Und auf dieser Grundlage wird man für die Zukunft über eine Managerrolle für den Schweden diskutieren, der im Moment der wichtigste Imageträger für den Klub ist.

Benfica offenbar kurz vor Verpflichtung von Cavani

14:05 Uhr: Edinson Cavani steht angeblich vor einem Wechsel zu Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon. Das berichtet die portugiesische Zeitung "A Bola". Demnach seien die Gespräche zwischen Cavani und Benfica weit fortgeschritten. Der uruguayische Torjäger soll ein Handgeld von acht Millionen Euro erhalten sowie 2,5 Millionen Euro jährlich verdienen. Zudem soll Cavani neuer Fixpunkt der Offensive Benficas werden.

Spaniens Torwartlegende Iker Casillas hört auf

13:45 Uhr: Spaniens Torwartlegende Iker Casillas hat seine Karriere beendet. Das verkündete der 39-Jährige auf Twitter. Casillas, der zuletzt beim FC Porto unter Vertrag stand und in Portugal das Double holte, gewann in seiner Karriere unzählige Titel. Unter anderem wurde er mit Spanien Weltmeister 2010 sowie Europameister 2008 und 2012. Zudem gewann er mit Real Madrid dreimal die Champions League (2000, 2002, 2014).

Knoche findet neuen Verein

13:15: Robin Knoche wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Union Berlin. Das gab Union auf Twitter bekannt. Die Eisernen sicherten sich die Dienste des 28-jährigen Innenverteidigers dessen Vertrag bei den Wölfen nicht verlängert wurde. Knoches Kontrakt gilt sowohl für die erste als auch für die zweite Liga.

Ronaldo soll mit Juve-Abschied kokettieren

12:40 Uhr: Cristiano Ronaldo soll angeblich mit einem Abschied von Juventus Turin liebäugeln und mit den Gedanken spielen, sich Paris Saint-Germain anzuschließen. Erst vor wenigen Tagen hatte Ronaldo mit Juve seinen zweiten Scudetto in Folge gefeiert. Doch der Portugiese soll laut "France Football" nicht mit dem Spielstil der Alten Dame zufrieden sein und vermisst auf dem Feld offensiv die Unterstützung. Daher soll der 35-Jährige überlegen, mit Neymar und Kylian Mbappé ein Startrio in der französischen Hauptstadt zu bilden. Bereits 2018 soll der Superstar in Verhandlungen mit PSG gestanden haben, entschied sich dann aber für einen Wechsel von Real Madrid nach Italien.

Willian vor Wechsel innerhalb Londons

12:05 Uhr: Nach einem Bericht der "Daily Mail" sind Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Chelsea und Willian gescheitert. Der Brasilianer möchte einen langfristigen Kontrakt unterschreiben, Chelsea bietet aber wohl nur zwei Jahre. Damit stehen die Zeichen auf Abschied. Doch Willian könnte in Zukunft weiter in London auflaufen. Chelseas Stadtrivale Arsenal bietet dem 31-Jährigen angeblich einen Dreijahresvertrag plus eine Gehaltserhöhung. Auch Beckham-Klub Inter Miami soll weiter am Offensivakteur interessiert sein.

Balotelli wird in Rumänien gehandelt

11:30 Uhr: Steht Mario Balotelli vor einem spektakulären Wechsel nach Rumänien? Meister CFR Cluj soll kurz vor einer Verpflichtung des extrovertierten Stürmerstars stehen. Cluj-Präsident Nelutu Varga kündigte bei "Look Sport" zwei "Champions-League-Transfers" an und gab zudem den Hinweis, dass "einer der besten Stürmer Italiens" dabei sei. Balotelli hat bei Serie-A-Absteiger Brescia trotz eines Kontraktes bis 2022 keine Zukunft mehr.

Gacinovic wechselt innerhalb der Bundesliga

11:10 Uhr: Mijat Gacinovic verlässt Eintracht Frankfurt nach fünf Jahren und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Das gaben beide Vereine via Twitter bekannt. Damit wird der serbische Offensivstar auch in der kommenden Saison international spielen. Gacinovic unterschrieb einen Vertrag bis 2024 im Kraichgau. Im Gegenzug wechselt zudem Steven Zuber von Hoffenheim nach Hessen. Der Schweizer unterzeichnete einen Kontrakt bis 2023.

Im Rennen um Kubo: Bayern erhält Absage von Real

10:45 Uhr: Supertalent Takesusa Kubo hat dem FC Bayern München eine Absage erteilt. Der Japaner im Diensten von Real Madrid, der abgelaufenen Saison leihweise für RCD Mallorca auflief, soll erneut eine Saison verliehen und anschließend in die erste Mannschaft der Königlichen fest integriert werden. Wie die "AS" berichtet, soll sich der FC Bayern stark um Kubo bemüht haben. Doch sowohl der Spieler selbst als auch Real befürworten eine erneute Leihe innerhalb Spaniens. Daher folgte nun die Absage.

Sánchez vor endgültigem Abschied aus Manchester

10:20 Uhr: Alexis Sánchez und Manchester United einigen sich auf eine Vertragsauflösung. Die "Daily Mail" berichtet, dass die Red Devils somit das immense Gehalt des Chilenen sparen wollen. Der Stürmerstar soll über 600.000 Euro die Woche verdienen. Damit kann sich Sánchez, der 2018 vom FC Arsenal nach Manchester kam, nun zu Inter Mailand wechseln. An die Nerazzuri war der 31-Jährige bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen. Mit dem eingesparten Geld hat United somit auch wieder mehr Reserven im Poker um Dortmunds Jadon Sancho.

Harnik vor Vertragsauflösung in Bremen

9:50 Uhr: Die Zeit von Martin Harnik beim SV Werder Bremen neigt sich dem Ende. Wie die "Bild" berichtet, wird der Österreicher seinen bis 2021 dotierten Vertrag an der Weser auflösen. Harnik spielt in den Planungen von Trainer Florian Kohfeldt keine Rolle mehr und war bereits in der vergangenen Saison an der Hamburger SV ausgeliehen. Wo Harnik in Zukunft auflaufen wird, steht noch nicht fest. Ein Karrriereende schloss der Angreifer aus.

Düsseldorf: Ayhan-Wechsel nach Italien verzögert sich

9:30 Uhr: Der Wechsel von Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf zum italienischen Erstligisten US Sassuolo verzögert sich. Das berichtet der "Kicker". Grund dafür sind Unstimmigkeiten zwischen den beiden Klubs beim Aktivieren der Ausstiegsklausel des türkischen Innenverteidigers. Die Fortuna kündigte eine juristische Prüfung der Angelegenheit an. Ayhan will Düsseldorf nach dem Bundesliga-Abstieg verlassen.

Werder bietet Kruse einen Vertrag an

8:00 Uhr: Max Kruse hatte erst kürzlich seine Rückkehr in die Bundesliga in Aussicht gestellt. Als potenzieller Abnehmer gilt Werder Bremen. Der Verein bietet dem Offensivspieler laut "Bild" offenbar einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Doch neben Bremen haben auch andere Bundesligaklubs wie Schalke 04 und Union Berlin Interesse an dem 32-Jährigen.

Ball liegt im Sancho-Poker bei den Klubs

7:30 Uhr: Die Zukunft von BVB-Spieler Jadon Sancho ist immer noch ungeklärt. Als größter Interessent des 20-Jährigen wird schon länger Manchester United gehandelt. Nach Informationen von "Sky" stehen die Sancho-Seite und der Premier-League-Klub prinzipiell vor einer Einigung über einen Fünfjahresvertrag. Zwischen den beiden Vereinen soll allerdings noch keine Einigung vorliegen, dort wird weiter verhandelt. Borussia Dortmund möchte eigentlich eine Entscheidung bis zum 10. August haben, dann geht es für den Bundesligaklub ins Trainingslager in die Schweiz.

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

7:20 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute führt Sie Peer Kuni durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

