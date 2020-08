Transfer-News: Wechselt Jadon Sancho im Sommer zu Manchester United oder bleibt er doch bei Borussia Dortmund? Diese Frage beschäftigt viele Fußball-Fans schon seit Monaten. Nun soll es eine neue Entwicklung im Sancho-Poker geben. Und Werder Bremen soll Max Kruse offenbar einen Vertrag angeboten haben. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt hier im Transferticker.

Düsseldorf: Ayhan-Wechsel nach Italien verzögert sich

9:30 Uhr: Der Wechsel von Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf zum italienischen Erstligisten US Sassuolo verzögert sich. Das berichtet der "Kicker". Grund dafür sind Unstimmigkeiten zwischen den beiden Klubs beim Aktivieren der Ausstiegsklausel des türkischen Innenverteidigers. Die Fortuna kündigte eine juristische Prüfung der Angelegenheit an. Ayhan will Düsseldorf nach dem Bundesliga-Abstieg verlassen.

Werder bietet Kruse einen Vertrag an

8:00 Uhr: Max Kruse hatte erst kürzlich seine Rückkehr in die Bundesliga in Aussicht gestellt. Als potenzieller Abnehmer gilt Werder Bremen. Der Verein bietet dem Offensivspieler laut "Bild" offenbar einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Doch neben Bremen haben auch andere Bundesligaklubs wie Schalke 04 und Union Berlin Interesse an dem 32-Jährigen.

Ball liegt im Sancho-Poker bei den Klubs

7:30 Uhr: Die Zukunft von BVB-Spieler Jadon Sancho ist immer noch ungeklärt. Als größter Interessent des 20-Jährigen wird schon länger Manchester United gehandelt. Nach Informationen von "Sky" stehen die Sancho-Seite und der Premier-League-Klub prinzipiell vor einer Einigung über einen Fünfjahresvertrag. Zwischen den beiden Vereinen soll allerdings noch keine Einigung vorliegen, dort wird weiter verhandelt. Borussia Dortmund möchte eigentlich eine Entscheidung bis zum 10. August haben, dann geht es für den Bundesligaklub ins Trainingslager in die Schweiz.

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

7:20 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute führt Sie Peer Kuni durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

