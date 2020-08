Transfer-News: Liegt die Zukunft von Javi Martínez in der französischen Ligue 1? Ein Bericht des "kicker" deutet daraufhin, dass der Bayern-Star München schon bald den Rücken kehren wird. Der FC Barcelona hat es angeblich auf Eric Garcia (Manchester City) und Caglar Söyüncü (Leicester City) abgesehen. Die wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt im Transferticker-Liveblog.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News vom Mittwoch: Bayern-Star vor Wechsel zu Arsenal VOR 12 STUNDEN

Auf Wiedersehen!

18:00 Uhr: Das war's vom Transfer-Liveblog an diesem Donnerstag. Sebastian Würz verabschiedet sich und wünscht einen schönen Tag. Morgen geht es bei Eurosport.de an gleicher Ort und Stelle mit den wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt weiter.

Kruse wechselt zu Union Berlin

17:50 Uhr: Der frühere Nationalspieler Max Kruse wechselt zum Bundesligisten Union Berlin. Die Verpflichtung des 32-Jährigen gaben die Köpenicker am Donnerstag bekannt. Kruse hatte zuletzt beim 19-maligen türkischen Meister Fenerbahce Istanbul unter Vertrag gestanden, am Freitag soll er vorbehaltlich des Medizinchecks seinen Vertrag unterschreiben.

"Ich bin glücklich, wieder in der Bundesliga zu spielen und mit Union einen coolen neuen Verein kennenzulernen, der in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen hat", sagte Kruse. "Für mich war es wichtig, zu einem Klub zu wechseln, der mich komplett überzeugt und fordert. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Union habe ich mich direkt wohlgefühlt, deshalb habe ich mich für Union entschieden."

+++

Barça bietet angeblich für Söyüncü von Leicester City

17:15 Uhr: Der FC Barcelona beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Caglar Söyüncü von Leicester City. Laut "NTV Sport" werden die Katalanen den Foxes in Kürze ein Angebot für den Ex-Bundesliga-Profi in Höhe von rund 40 Millionen Euro unterbreiten. Demnach sei der 24-Jährige bereit, einen Fünfjahresvertrag im Camp Nou zu unterschreiben, sollten sich beide Klubs auf eine Ablösesumme verständigen können.

+++

Hannover 96 leiht Schindler vom 1. FC Köln aus

16:45 Uhr: Hannover 96 hat Mittelfeldspieler Kingsley Schindler für ein Jahr vom Bundesligisten 1. FC Köln ausgeliehen. Der 27-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit bei den Geißböcken lediglich auf 13 Einsätze.

+++

AC Mailand: Dumfries und Aurier heiße Kandidaten

16:15 Uhr: Der AC Mailand ist dem Vernehmen nach weiter auf der Suche nach einer Verstärkung für die Rechtsverteidigerposition. Nach Informationen des italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano sollen Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) und Serge Aurier (Tottenham Hotspur) die beiden Topkandidaten bei den Rossoneri sein. Wie "Gazzetta dello Sport" berichtet, hätten beide Spielen bereits ihre Bereitschaft signalisiert, nach Mailand wechseln zu wollen.

+++

Hertha BSC verpflichtet Zeefuik von Groningen

15:50 Uhr: Hertha BSC hat sich laute einer offiziellen Vereinsmeldung Deyovaisio Zeefuik vom FC Groningen gesichert. Der 22-Jährige habe einen „langfristigen Vertrag“ bei der Hertha unterschrieben. Wie der niederländische TV-Sender "RTV Noord" berichtet, bezahlt die Hertha eine Ablösesumme von 4 Millionen Euro. 1,7 Millionen davon gehen an Zeefuiks Ausbildungsverein Ajax Amsterdam.

+++

Manchester City, Tottenham und Everton umgarnen Bailey

15:25 Uhr: Leon Bailey von Bayer 04 Leverkusen hat offenbar gleich mehrere Interessenten aus der Premier League. Wie "Sport 1" schreibt, würden sich sowohl Tottenham Hotspur als auch der FC Everton um Bailey bemühen. Bereits zuvor wurde Manchester City mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht.

+++

Real Madrid: Kubo wird wohl zu Villarreal verliehen

14:45 Uhr: Real Madrids Take Kubo wird wohl als Leihgabe zum FC Villarreal gehen. Wie die spanische Sportzeitung "AS" vermeldet, soll der Deal noch am Donnerstag offiziell gemacht werden. Der Japaner solle für ein Jahr nach Villarreal gehen. Eine anschließende Kaufoption bestehe nicht. Die Königlichen hätten das ketageorisch ausgeschlossen.

+++

Willian-Wechsel zum FC Arsenal fast fix

14:05 Uhr: Der FC Arsenal hat offenbar Flügelspieler Willian vom FC Chelsea verpflichtet. Das schreibt der "Telegraph". Demnach folge in Kürze die offizielle Bestätigung. Willian habe ein Angebot der Gunners angenommen, nachdem er pro Woche ein Gehalt von 100.000 Pfund erhalte. Der 31-Jährige habe bei Arsenal einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

+++

Zieler vor Wechsel nach Köln

13:20 Uhr: Wie der "kicker" berichtet, steht Ron-Robert Zieler möglicherweise vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Der Weltmeister von 2014 müsste sich in seinem alten Heimatklub aber mit der Rolle der Nummer zwei hinter Timo Horn zufriedengeben. Zieler stand zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag. Ein Abschied des Keepers von den Niedersachsen gilt aber als sehr wahrscheinlich.

+++

FC Bayern München: Vertragsverlängerung von Alaba wird wahrscheinlicher

12:55 Uhr: Beim FC Bayern München verdichten sich die Anzeichen auf eine Vertragsverlängerung von David Alaba. Wie der "kicker" schreibt, könne sich der Österreicher vorstellen, auch in Zukunft für den deutschen Rekordmeister aktiv zu sein. Einzige andere Option sei für den 28-Jährigen ein Wechsel in die spanische Liga zum FC Barcelona oder Real Madrid.

+++

Borussia Dortmund will Bynoe-Gittens von Manchester City

12:30 Uhr: Ein 15-Jähriger soll bei Borussia Dortmund in die Fußstapfen von Jadon Sancho treten. Wie die "Bild" schreibt, verhandle der BVB mit Manchester City über eine Verpflichtung von Jamie Bynoe-Gittens. Bynoe-Gittens gilt als Wunschspieler mehrerer europäischer Spitzenklubs wie dem FC Barcelona und Real Madrid, habe sich aber für einen Wechsel zu den Dortmundern entschieden.

+++

Singh vom FC Bayern vor Leihe nach Nürnberg

12:05 Uhr: Sarpreet Singh vom FC Bayern München könnte an den 1. FC Nürnberg verliehen werden. Das berichtet der „kicker“. Demnach würden die Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Nürnbergern aktuell laufen. Singh stehe einer Leihe positiv gegenüber, wie er dem neuseeländischen Sportportal stuff.co.nz sagte. Das sei eine "sehr gute Option, um Minuten auf hohem Niveau" zu sammeln.

+++

Coutinho, Rakitic, Rafinha und Co.: Bis zu 16 Abschiede beim FC Barcelona möglich

11:41 Uhr: Der FC Barcelona plant sofern der Preis stimmt wohl mit dem Wechsel von bis zu 16 Spielern. Das vermeldet die "Mundo Deportivo". Wie wahrscheinlich ein Abschied von den Katalanen ist, sei aber von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Neben Philippe Coutinho gehören auch Ivan Rakitic, Rafinha und Martin Braithwaite zu den Akteuren, die den Klub im Sommer vermutlich verlassen werden.

+++

Farfan nimmt Abschied von Lokomotive Moskau

11:17 Uhr: Der ehemalige Schalker Jefferson Farfan verlässt Lokomotove Moskau. Das bestätigte der Klub aus der russischen Hauptstadt bei "Twitter". "Gracias Jeff. Wir danken dir für deine unglaublichen Spiele in den vergangenen Jahren. Er war ein Schlüsselspieler in der Meistersaison 2017/2018. Viel Glück, peruanischer König", schrieb der Verein. Der 35-Jährige verpasste zuletzt aufgrund einer Verletzung eine komplette Saison.

+++

Kalulu geht zum AC Mailand

10:53 Uhr: Der AC Mailand hat Pierre Kalulu von Olympique Lyon verpflichtet. Das verkündete der Klub bei "Twitter". Kalulu hat bei Milan einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der Rechtsverteidiger wurde laut übereinstimmenden Medienberichten auch vom FC Bayern München umworben, entschied sich stattdessen jedoch für einen Wechsel in die Serie A. Auch bei Olympique wollte man Kalulu mit einem Profivertrag ausstatten, der 20-Jährige hatte aufgrund der internen Konkurrenz jedoch an ausreichenden Einsatzzeiten gezweifelt.

+++

Wechsel von Alexis Sanchez zu Inter Mailand offenbar fix

10:27 Uhr: Der Wechsel von Alexis Sanchez von Manchester United zu Inter Mailand ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie Inter-Boss Giuseppe Marotta bei "Sky Sport Italia" verkündete, werde der Transfer noch am Donnerstag offiziell. "Dann gehört der Spieler vollständig Inter", so Marotta. Sanchez war bereits in der aktuellen Saison auf Leihbasis für Inter im Einsatz.

+++

Werder Bremen an Youngster Chong dran

10:02 Uhr: Der SV Werder Bremen ist an Tahith Chong von Manchester United interessiert.Das bestätigte Sportchef Frank Baumann gegenüber dem "Weser-Kurier". Chong solle bei den Hanseaten demnach Milot Rashica ersetzen, der vermutlich den Klub verlässt. Der 20-Jährige hatte seinen Vertrag in Manchester zwar erst im Frühjahr verlängert, kam dort allerdings auf kaum Einsatzzeit.

+++

FC Barcelona will Garcia von Manchester City

9:38 Uhr: Wie die "Marca" berichtet, ist der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Eric Garcia von Manchester City interessiert. Demnach sei der Klub bereit, etwa 15 bis 20 Millionen Euro für den 19-Jährigen auszugeben. Youngster Garcia ist in der Jugend- und Juniorenabteilung der Katalanen großgeworden, ehe er 2017 zu ManCity in die Premier League wechselte.

+++

FC Bayern: Martínez bei Rennes im Gespräch

9:10 Uhr: Stade Rennes buhlt "laut "kicker" um die Dienste von Javi Martínez. Der französische Ligue1-Verein spielt in der kommenden Saison in der Champions League und plant offenbar, den Kader mit dem erfahrenen Spanier vom FC Bayern München zu verstärken. Martínez' Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft am 30. Juni 2021 aus, mit einem Verkauf in diesem Sommer könnten die Bayern also noch einmal eine Ablöse erzielen.

+++

Rückblick auf den Mittwoch: Gerüchte um Coutinho, ter Stegen und Klopp

Transfer-News: Philippe Coutinho soll sich offenbar mit dem FC Arsenal einig sein. Marc-André ter Stegen soll sich angeblich mit dem FC Barcelona auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt haben. Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben wohl ein Auge auf einen Premier-League-Absteiger geworfen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

9:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

