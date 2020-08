Transfer-News: Die "tz" vermutet, dass die Verhandlungen um David Alabas Zukunft beim FC Bayern nur ein Bluff seien. Laut eines Berichts der "Sun" versuche Manchester City alles, um den FC Liverpool im Werben um Thiago auszustechen. Xavi glaubt nicht an einen Abschied von Lionel Messi vom FC Barcelona. Nico Kovac will Mario Götze wohl weiter nach Monaco locken. Der Transfer-Liveblog am Freitag.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News vom Dienstag: Real sucht angeblich Nachfolger für Ramos 12/08/2020 AM 06:56

Kovac will Götze angeblich zu Monaco locken (17:00 Uhr)

Angeblich Gespräche zwischen Suárez und Al-Arabi (13:35 Uhr)

Alaba-Poker nur ein Bluff? (12:10 Uhr)

Xavi: Messi will Barcelona nicht verlassen (11:20 Uhr)

ManCity überbietet Liverpool bei Thiago (9:30 Uhr)

+++

Auf Wiedersehen!

18:00 Uhr: Das war's vom Transfer-Liveblog am heutigen Freitag. Sebastian Würz verabschiedet sich und wünscht Euch ein schönes Wochenende. Bei Eurosport.de geht es am Montag an gleicher Ort und Stelle mit den aktuellsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt weiter.

+++

Bleibt Van de Beek Ajax treu?

17:50 Uhr: Die Corona-Pandemie hat die Transferpläne von Donny van de Beek durcheinandergewirbelt. Der 23-Jährige, der vergangenes Jahr unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, kann sich nun auch einen Verbleib bei Ajax Amsterdam gut vorstellen. "Es ist ohnehin eine sehr chaotische Zeit, was die Transfers betrifft", erklärte van de Beek beim TV-Kanal "Fox Sports". "Noch ist nichts sicher. Ich bin immer noch ein Spieler von Ajax, worauf ich noch immer sehr stolz bin."

+++

Kovac will Götze angeblich weiter nach Monaco locken

17:00 Uhr: Nico Kovac will sich beim AS Monaco wohl von bis zu zehn Spielern trennen. Das schreibt die "L'Èquipe". Unter anderem gehören Keita Baldé und Adam Traoré zu den Akteuren, die bei Monaco angeblich keine Zukunft mehr haben. Grund ist, dass der Klub weitere Spieler am Transfermarkt im Auge habe. Um die Transfers zu stemmen, müsse der Kader aber zunächst verkleinert werden. Unter anderem wird Mario Götze seit längerem mit Monaco in Verbindung gebracht.

+++

Subotic vor Union-Abschied

16:15 Uhr: Neven Subotic steht vor einem Abschied von Union Berlin. Der Verein bestätigte, dass sich der Verteidiger nach einem neuen Verein und einer neuen Herausforderung umschaut und daher vom Trainingslager freigestellt wurde. "Neven hat uns mit seiner Erfahrung auf dem Weg zum Klassenerhalt enorm geholfen und unsere Erwartungen erfüllt", wird Unions Sportdirektor Oliver Ruhnert auf der Vereinsseite zitiert: "Er sucht nun nach einem neuen Ziel und dabei unterstützen wir ihn entsprechend unserer Vereinbarung." Laut Informationen der "WAZ" soll der ehemalige Dortmunder mit mehreren Klubs Gespräche führen.

+++

Bremen vor Chong-Transfer

15:40 Uhr: Der SV Werder Bremen und Manchester United haben sich offenbar über die Zukunft von Tahith Chong geeinigt. Wie die „Bild“ berichtet, befindet sich der 20-Jährige bereits auf dem Weg nach Bremen. Sofern nichts mehr dazwischenkommt, könne der Wechsel noch am Freitagnachmittag offiziell gemacht werden. Das Top-Talent soll zunächst einmal bis 2021 an die Bremer ausgeliehen werden.

+++

Rodriguez geht zum FC Turin

14:55 Uhr: Ricardo Rodriguez verlässt den AC Mailand. Wie Schweizer Medien übereinstimmend berichten, hat der Eidgenosse einen Vierjahresvertrag beim FC Turin unterschrieben. Alle Beteiligten hätten sich auf diesen Wechsel geeinigt. Der 27-jährige Rodriguez war zuletzt von Milan an den PSV Eindhoven ausgeliehen worden. Die Leihe endete in diesem Sommer.

Das könnte Dich auch interessieren: ManCity will Liverpool offenbar bei Thiago ausstechen

+++

Hertha BSC trennt sich wohl von Samardzic

14:30 Uhr: Hertha BSC will offenbar Youngster Lazar Samardzic verkaufen. Laut eines Berichts der "Bild" habe der 18-Jährige andernfalls mit einem Streik gedroht. Hertha wolle zudem einen Streit vor Gericht mit den Beratern des Spielers vermeide. Samardzic sei unter anderem dem FC Barcelona, Borussia Mönchengladbach und Juventus Turin angeboten worden.

+++

Nürnberg holt Schäffler

14:00 Uhr: Der 1. FC Nürnberg hat Angreifer Manuel Schäffler von Absteiger SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. Über die Modalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Wir haben mit Mikael Ishak und Michael Frey zwei zentrale Stürmer im Sommer abgegeben. Deshalb waren wir auf der Suche nach einem robusten und spielstarken Angreifer. Manuel hat in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er genau diese Qualitäten besitzt", sagte Club-Vorstand Dieter Hecking.

Das könnte Dich auch interessieren: "Doktorarbeit in Lissabon": Internationale Presse schwärmt von RB und feiert Nagelsmann

+++

Geht Suárez nach Katar?

13:35 Uhr: Wie die "Mundo Deportivo" und die "Sports" übereinstimmend berichten, hat Luis Suárez ein Angebot aus Katar erhalten. Demnach gebe es bereits Gespräche zwischen dem Stürmer des FC Barcelona und Al-Arabi. Suárez hat noch bis 2021 einen Vertrag bei Barcelona. Dieser verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern er bei den Katalanen bleibt und kommende Saison mindestens 60% aller Spiele bestreitet.

Das könnte Dich auch interessieren: Müller verrät: Das ist unser Plan gegen Messi

+++

Willian wechselt zu Arsenal

13:10 Uhr: Der sich seit längerem andeutende Wechsel von Willian zum FC Arsenal ist perfekt. Wie die "Gunners" bekanntgaben, habe William einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Eine Ablösesumme müsse nicht gezahlt werden, da der Vertrag des 32-Jährigen beim FC Chelsea abgelaufen war. "Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der für uns den Unterschied machen kann", sagte Mikel Arteta,

+++

Chelsea und Arsenal an Reguilón dran

12:40 Uhr: Gleich zwei Premier League Klubs bemühen sich laut einer Meldung der "as" um Sergio Reguilón von Real Madrid. Sowohl der FC Chelsea als auch der FC Arsenal hätten sich demnach nach dem 23-Jährigen erkundigt. Konkurrenz um Reguilón hätten die Klubs zudem noch durch den SSC Neapel. Der Abwehrspieler ist derzeit auf Leihbasis für den FC Sevilla im Einsatz.

Das könnte Dich auch interessieren: Bellingham und Moukoko: Watzke warnt vor zu hohen Erwartungen

+++

Poker um Alaba-Zukunft bei Bayern: Alles nur ein Bluff?

12:10 Uhr: Zwischen David Alaba und dem FC Bayern München besteht immer noch keine Einigung über einen neuen Vertrag. Wie die "tz" berichtet, könne es sich dabei aber auch um einen Bluff von Alabas Berater Pini Zahavi handeln. Demnach werbe der Israeli kurz vor Vertragsende mit der Möglichkeit, dass sein Spieler zu einem absoluten Topklub wie Real Madrid und dem FC Barcelona wechseln könne. Meistens stecke dahinter die Absicht, das Gehalt des Spielers in die Höhe zu treiben. Karl-Heinz Rummenigge bestätigte zuletzt, dass im Rahmen des Endrundenturniers der Champions League in Lissabon Gespräche mit dem Österreicher geführt werden sollen.

+++

Pereira will Manchester United verlassen

11:45 Uhr: Der "Mirror" berichtet, dass Mittelfeldspieler Andreas Pereira Manchester United vor Beginn der kommenden Saison verlassen wolle. Der 24-Jährige hofft auf mehr Einsatzzeiten bei einem anderen Klub, nachdem er seit der Ankunft von Bruno Fernandes den Großteil der Spiele auf der Bank verbringt. Teammanager Ole Gunnar Solskjaer versuche aber dennoch, Pereira weiter bei ManUnited zu halten.

Das könnte Dich auch interessieren: "Alle Tests gut überstanden": Hoffnung bei Bayern-Verteidiger Pavard

+++

Xavi: Messi will Barcelona nicht verlassen

11:20 Uhr: Xavi Hernandez glaubt trotz anhaltender Gerüchte nicht, dass Lionel Messi den FC Barcelona wirklich verlassen wird. "Er braucht Barça und Barça braucht ihn", wird Xavi im Interview mit der "El Pais" zitiert. "Er muss glücklich sein, denn ein glücklicher Messi gewinnt noch mehr Titel." Eine kurzfristige Rückkehr nach Barcelona als Trainer schließt Xavi für sich selbst indessen aus. "Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Rückkehr ist", sagte er.

Das könnte Dich auch interessieren: Blatter schießt gegen Infantino: "Er glaubt, er wäre unantastbar"

+++

Juve und Inter interessiert: Bergamo will Gosens verkaufen

10:50 Uhr: Atalanta Bergamo plant für die kommende Saison anscheinend ohne den deutschen Abwehrspieler Robin Gosens. Laut "Gazzetta dello Sport" können sich die Lombarden einen Transfer des 26-Jährigen vorstellen, um mit den Millionen-Einnahmen neue Talente zu erwerben. Unter anderem sollen Juventus Turin und Inter Mailand an einer Verpflichtung von Gosens interessiert sein.

+++

Ex Bayern-Star Rafinha vor Wechsel zu Piräus

10:25 Uhr: Der ehemalige Bayern-Profi Rafinha steht offenbar vor einer Rückkehr nach Europa. Laut Berichten von "Transfermarkt.de" und der "Bild" habe er ein Angebot von Olympiakos Piräus aus Griechenland erhalten. Rafinha, der aktuell bei CR Flamingo spielt, wolle demnach Brasilien verlassen, weil er über die Entwicklung der Corona-Pandemie in seiner Heimat beunruhigt sei.

Das könnte Dich auch interessieren: FC Barcelona - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

+++

BVB: Kehl schließt weitere Transfers nicht aus

10:00 Uhr: Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat weitere Transfers im Sommer nicht ausgeschlossen. "Wir beobachten den Markt selbstverständlich weiterhin", sagte Kehl im Interview mit dem "SID". "Wir sind gewappnet und vorbereitet auf unterschiedlichste Szenarien. Und kreativ, davon können Sie ausgehen." Der BVB hatte zuletzt die Verpflichtungen von Jude Bellingham und Thomas Meunier bekanntgegeben.

Das könnte Dich auch interessieren: Watzke über Sancho-Verbleib: "Definitiv heißt für einen Westfalen definitiv"

+++

ManCity will Liverpool bei Thiago ausstechen

09:30 Uhr: Laut einer Meldung der "Sun" versuche Manchester City alles, um den FC Liverpool im Kampf um Thiago Alcantara auszustechen. Demnach sei der Klub bereit, ein deutlich höheres Angebot als die Mannschaft von Jürgen Klopp für den 29-Jährigen abzugeben. ManCitys Coach Pep Guardiola zeigte sich davon überzeugt, dass Thiago auch in der Premier League auftrumpfen kann. "Ein Spieler der für Barcelona und Bayern München spielen kann, kann auch in der Premier League spielen", so Guardiola.

+++

Willkommen zum Transferticker am Freitag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Große Geste: Neymar erklärt Choupo-Moting zum Spieler des Spiels

Play Icon WATCH Sancho-Nachfolger aus dem Norden? BVB hat angeblich Flügelflitzer im Visier 00:02:03

Bundesliga Klose legt bei Bayern los: Die erste Aufgabe hat es gleich in sich 29/07/2020 AM 09:44