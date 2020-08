in 8 Stunden

Transfer-News: Könnten David Alaba und Corentin Tolisso den FC Bayern im Rahmen eines Tauschgeschäfts verlassen? Berichte aus Italien legen dies zumindest nahe. Demnach soll Inter Mailand im Gegenzug Ivan Perisic und Marcelo Brozovic anbieten. Beim FC Schalke 04 könnte sich der Abschied von Amine Harit anbahnen. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Wildes Gerüchte um Bayern-Duo Alaba und Tolisso (09:11 Uhr)

BVB beschäftigt sich angeblich mit Allan

09:40 Uhr: Borussia Dortmund hat laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio Allan vom SSC Neapel im Visier. Angeblich will der BVB den 29-Jährigen für rund 25 Millionen Euro verpflichten. Neapel soll jedoch mindestens 40 Millionen Euro fordern. Auch Atlético Madrid und der FC Everton sind offenbar interessiert.

Inter bietet Perisic und Brozovic für Bayern-Duo

09:11 Uhr: Inter Mailand möchte dem FC Bayern offenbar einen spektakulären Spielertausch anbieten. Nach Informationen von "Sport Mediaset" könnten demnach Ivan Perisic and Marcelo Brozovic nach München wechseln. Stattdessen wollen die Italiener angeblich Corentin Tolisso und David Alaba in ihren Reihen haben.

Schalke könnte nun Harit verkaufen

09:06 Uhr: Der FC Schalke 04 könnte nach dem vorerst gescheiterten Wechsel von Weston McKennie Amine Harit verkaufen. Das berichtet die "Bild". Denn die Königsblauen wollen offenbar zunächst aktuelle Stars verkaufen, um Einnahmen für neue Spieler zu generieren. McKennies Wechsel zu Hertha BSC galt zuvor als wahrscheinlich, doch den US-Amerikaner zieht es angeblich in die englische Premier League. An Harit soll auch der BVB Interesse haben.

Willkommen zum Transferticker am Montag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Katharina Wiedenmann durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

