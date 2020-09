09:10 Uhr: Der FC Bayern München hat ein Luxusproblem im Tor. Die unangefochtene Nummer eins ist Nationalkeeper Manuel Neuer, doch auch dahinter tummeln sich zwei Schlussmänner, die bei nahezu allen anderen Bundesliga-Klubs gesetzt wären. Sven Ulreich und Alexander Nübel, der in diesem ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße wechselte, kämpfen um den Platz hinter Neuer. Am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim war Ulreich die Nummer zwei, Neuzugang Nübel sogar nur der dritte Torhüter.