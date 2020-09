14:50 Uhr: Am Montag berichteten wir, dass Goncalo Paciência von Eintracht Frankfurt nach Informationen des "hr" vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 steht. Nun könnte alles deutlich schneller gehen als gedacht. Der Portugiese fehlte am Dienstag beim Eintracht-Training und wurde bereits in Gelsenkirchen und auf dem Schalker Trainingsgelände gesichtet. "Sport 1" berichtet, dass sich der Stürmer und der FC Schalke 04 bereits einig sein sollen. Bei den Klubs herrscht aber angeblich noch Verhandlungsbedarf. Portugiesischen Medien zufolge fordern die Hessen elf Millionen Euro, was für Schalke angesichts der schwierigen Finanzlage von knapp 200 Millionen Euro Schulden eigentlich nicht zahlbar sein dürfte.