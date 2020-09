09:55 Uhr: Alex Telles, Linksverteidiger vom FC Porto, soll laut "Daily Telegraph" zu Manchester United wechseln. Die Zeitung berichtet, dass der 27-jährige Brasilianer unbedingt in die Premier League wechseln will. Jedoch gibt es noch ein Problem: Porto verlangt für den Spieler mit knapp 40 Millionen Euro, United möchte die Ablösesumme hingegen möglichst noch drücken.

09:15 Uhr: Robert Lewandowski vom FC Bayern befindet sich trotz seiner 32 Jahre in der Form seines Lebens. Der Angreifer wurde in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig. Kein Wunder also, dass der ein oder andere Klub darauf hofft, sich die Dienste des polnischen Nationalspielers sichern zu können. Wie der "kicker" berichtet, sind der FC Barcelona und Juventus Turin an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert, das Fachmagazin bezieht sich dabei auf Quellen aus Italien.