Bundesliga Martinez vor Rückkehr nach Spanien: Ablösesumme als Knackpunkt VOR 6 STUNDEN

Barça: Messi fordert Suárez-Verbleib (13:55 Uhr)

Depay vor Wechsel nach Barcelona (10:45 Uhr)

Real mit Interesse an Leipzigs Olmo (09:20 Uhr)

PSG: Rico wird fest verpflichtet

14:50 Uhr: Paris St.-Germain wird Torhüter Sergio Rico vom FC Sevilla laut "Radio Marca" fest verpflichten. Der Keeper war in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim französischen Meister, der sich mit den Andalusiern nun auf einen fixen Transfer geeinigt haben soll. Die Ablöse liegt demnach bei sechs Millionen Euro.

Barça: Messi fordert Suárez-Verbleib

13:55 Uhr: Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, fordert Lionel Messi bei einem Verbleib beim FC Barcelona, dass der Verein ebenfalls an Sturmpartner und Kumpel Luis Suárez festhält. Der Uruguayer wurde in den vergangenen Tagen intensiv mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Jorge Messi, Vater des sechsmaligen Weltfußballers, soll im Gespräch mit Barça-Boss Josep Bartomeu betont haben, dass Suárez für einen Messi-Verbleib unerlässlich sei.

Zudem berichtete der Radiosender "Cadena SER Catalunya", dass Messi aktuell eine Erklärung hinsichtlich seiner Zukunft vorbereitet.

Momentan bleibt der 33-Jährige dem Training der Katalanen unter dem neuen Coach Ronald Koeman noch fern. Er wurde daher mit einem Wechsel unter anderem zu Manchester City in Verbindung gebracht.

Leverkusen will Sarr ausleihen

13:15 Uhr: Bayer Leverkusen ist laut "FußballTransfers" an einer Leihe von Chelsea-Neuzugang Malang Sarr interessiert. Die Blues verpflichteten den Franzosen erst kürzlich ablösefrei vom OGC Nizza und wollen den Innenverteidiger offenbar direkt weiterverleiehen. Die Bayer-Bosse stehen mit den Londonern ohnehin in Kontakt, da sie in Verhandlungen um die Personalie Kai Havertz stecken.

Real: Hazard wesentlich teurer als gedacht

12:30 Uhr: Nachdem die "as" nach Bekanntgabe des Wechsels von Eden Hazard vom FC Chelsea zu Real Madrid im vergangenen Sommer von einer Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro sprach, gehen neue Berichte von einem weit höheren Preis aus. Nach Informationen der belgischen Zeitungen "La Dernière Heure" und "Het Laatste Nieuws" soll sich die Hazard-Ablöse auf stattliche 160 Millionen Euro belaufen, die Königlichen zahlen diese jedoch angeblich in Raten an die Blues. 2019 waren es 40 Millionen Euro, in diesem Jahr sind es 56 Millionen Euro und die übrigen 64 Millionen Euro werden im kommenden Jahr überwiesen.

Juve-Wechsel? Suárez telefoniert mit Chiellini

11:40 Uhr: Im Hinblick auf einen möglichen Wechsel zu Juventus Turin soll Luis Suárez vom FC Barcelona bereits mit Juve-Verteidiger Giorgio Chiellini telefoniert haben. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Der Uruguayer hatte bei der WM 2014 für einen Eklat gesorgt, als er den Italiener in die Schulter gebissen hatte. Der 33-Jährige wollte dem Bericht zufolge vor seinem Transfer reinen Tisch machen und die Angelegenheit aus der Welt schaffen. Laut der italienischen Zeitung unterschreibt der 33-Jährige demnächst einen Dreijahresvertrag bei der Alten Dame.

Depay vor Wechsel nach Barcelona

10:45 Uhr: Laut dem "Algemeen Dagblad" steht Memphis Depay kurz vor einem Wechsel von Olympique Lyon zum FC Barcelona. Ronald Koeman, der neue Trainer der Katalanen, war bis vor kurzem Bondcoach bei der niederländischen Nationalmannschaft und damit auch von Depay. Einer der Gründe warum der 26-Jährige sich dem spanischen Vizemeister anschließen möchte. Die Höhe der Ablösesumme ist derweil noch offen.

Mamba besteht Medizincheck in Köln nicht

09:55 Uhr: Der Transfer von Streli Mamba vom SC Paderborn zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist wegen eines nicht bestandenen Medizinchecks geplatzt. Dies bestätigte der FC am Freitag. "Wir waren uns mit Streli und mit Paderborn einig. Doch aktuell könnte er weder trainieren noch spielen", sagte Manager Horst Heldt: "Das Risiko einer längeren Ausfallzeit wollen wir nicht eingehen, deshalb haben wir uns gegen eine Verpflichtung entschieden."

Mamba und seine Berater waren bereits zur Vertragsunterschrift am Geißbockheim, bei der medizinischen Untersuchung waren nach Informationen mehrerer Medien jedoch schwerwiegendere muskuläre Probleme diagnostiziert worden. Deshalb nahm der FC kurzfristig doch noch Abstand von einer Verpflichtung, bei der rund 1,5 Millionen Euro Ablösesumme fällig geworden wären. Mamba galt als Wunschspieler des Kölner Trainers Markus Gisdol, der sich Verstärkung für seine Offensive wünscht. .

Real mit Interesse an Leipzigs Olmo

09:10 Uhr: Laut der "Bild"-Zeitung hat Real Madrid großes Interesse an Dani Olmo von RB Leipzig. Der spanische Meister soll dem Bericht zufolge bereit sein, 40 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zu bezahlen, ein offizielles Angebot liegt den Sachsen offenbar noch nicht vor.

Andy Bara, der Berater des 22-Jährigen, äußerte sich angesprochen auf das Gerücht sehr vage: "Ich kann weder etwas bestätigen noch dementieren. Wer weiß, was in zehn Tagen ist. Fest steht: Dani fühlt sich sehr wohl in Leipzig."

Olmos Vertrag läuft noch bis 2024, nach Timo Werner (FC Chelsea) und Patrik Schick (voraussichtlich Bayer Leverkusen) wäre sein Abgang der nächste herbe Verlust für die RB-Offensive.

