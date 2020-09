GESTERN AM 12:36

"Rechnen in diesen Tagen mit Angebot": Thiago-Abschied rückt näher

09:20 Uhr: Verstärkt sich der FC Bayern noch einmal in der Offensive? Wie "Sky" berichtet, soll der frischgebackene Triple-Sieger an Barcelonas Offensivtalent Pedri interessiert sein. Der 17-Jährige wechselte erst in diesem Transfersommer für die Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro von UD Las Palmas zu den Katalanen. Dem Bericht zufolge wäre eine Leihe ein denkbares Szenario.