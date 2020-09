Die Top-Transfer-News im Überblick:

La Liga Durch Messi-Verbleib: Griezmann-Aus bei Barcelona? VOR 9 STUNDEN

Draxler nach Leverkusen? (15:10 Uhr)

Real plant mit Haaland, Mbappé und Camavinga (13:45 Uhr)

Leipzig schnappt sich Samardzic (11:30 Uhr)

Barça kontaktiert Thiago (09:10 Uhr)

Inter setzt Eriksen auf die Transferliste

16:40 Uhr: Christian Eriksen kam erst vor acht Monaten zu Inter Mailand, nun könnte sich seine Zeit bei den Nerazzurri schon wieder dem Ende neigen. Laut "Daily Mail" hat der Vizemeister der Serie A den Dänen auf die Transferliste gesetzt. Im Bericht heißt es, man würde den Mittelfeldspieler für 39 Millionen Euro ziehen lassen.

+++

PSG: Choupo-Moting vor Verlängerung

15:50 Uhr: Wie der Radiosender "RMC" berichtet, steht Eric-Maxim Choupo-Moting vor einer Vertragsverlängerung bei Paris St.-Germain. Dem Bericht zufolge soll der Angreifer einen Einjahresvertrag unterschreiben, dabei sind nur noch Details zu klären. Der frühere Bundesliga-Stürmer Choupo-Moting wechselte 2018 in die französische Hauptstadt, sein Arbeitspapier lief nach dem verlorenen Champions-League-Finale aus.

+++

Draxler nach Leverkusen?

15:10 Uhr: Bayer Leverkusen buhlt offenbar intensiv um die Dienste von Nationalspieler Julian Draxler von Paris St.-Germain. Das berichtet das französische Portal "Le10Sport". Der 26-Jährige kommt beim Champions-League-Finalisten nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Bundestrainer Joachim Löw legte Draxler rund um das Nations-League-Spiel gegen Spanien einen Wechsel nahe.

"Kai wird nicht eins zu eins zu ersetzen sein. Wir werden versuchen, die Mannschaft auf anderen Positionen zu verstärken", erklärte Bayer-Sportchef Rudi Völler jedoch erst kürzlich nach dem Abgang von Kai Havertz.

+++

Auch Roma wirbt um Barça-Ziel Depay

14:30 Uhr: Memphis Depay wird seinen derzeitigen Arbeitgeber Olympique Lyon voraussichtlich noch in diesem Sommer verlassen. Neben dem FC Barcelona hat nun auch AS Rom Interesse an dem Angreifer. Das bestätigte Olympique Lyons Präsident Jean-Michel Aulas im Interview mit "Telefoot": "Memphis’ Vertrag läuft aus. Koeman will ihn bei Barcelona haben, doch auch die Roma zeigt Interesse am Spieler."

Ob sich der Serie-A-Klub gegen die Katalanen durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Allerdings berichtete am Samstag unter anderem die katalanische Tageszeitung "La Vanguardia", dass Barça kurz vor einer Einigung mit den Franzosen stehe. Die Ablösesumme soll sich dabei auf rund 25 Millionen Euro belaufen. Depay steht in Lyon noch bis 2021 unter Vertrag.

+++

Real plant mit Haaland, Mbappé und Camavinga

13:45 Uhr: Real Madrid will 2021 einen Großangriff auf dem Transfermarkt starten. Drei Shootingstars sollen nach Informationen der spanischen Zeitung "ABC" im kommenden Sommer verpflichtet werden. Kylian Mbappé von Paris St.-Germain ist dabei Transferziel Nummer eins, sein Vertrag läuft bei PSG nur noch bis 2022, weshalb ein Verkauf nach der anstehenden Saison nicht unwahrscheinlich ist. Eduardo Camavinga von Stade Rennes soll ebenfalls im Fokus der Königlichen stehen, der 18-Jährige wird als perfekter Ersatz für den Brasilianer Casemiro gesehen.

Erling Haalnd soll dem "ABC"-Bericht zufolge die Nummer drei auf der Wunschliste sein. Man wollte den Norweger schon in diesem Transferfenster nach Madrid locken, doch Borussia Dortmund schloss einen Wechsel aus, weshalb Real sich vorerst nicht mehr um den Angreifer bemühte.

+++

Real verlangt 25 Millionen für Bale

13:05 Uhr: Real Madrid will Gareth Bale auch in diesem Sommer nicht ablösefrei ziehen lassen. Der Waliser spielt in den Planungen von Real-Coach Zinedine Zidane keine Rolle mehr, dennoch verlangen die Königlichen 25 Millionen für den Angreifer, wie die "Mundo Deportivo" berichtet. Dass der Klub tatsächlich einen Käufer für den 31-Jährigen findet darf bei einem geschätzten Jahresgehalt von 15 Millionen Euro bezweifelt werden.

2013 kaufte der spanische Meister Bale für 110 Millionen Euro von Tottenham Hotspur. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft noch bis 2022.

+++

Interesse an Trapp aus England und Spanien

12:20 Uhr: Kevin Trapp könnte Eintracht Frankfurt offenbar bald schon wieder verlassen. Das Management des Nationaltorhüters, der zwischen seinen beiden Engagements in Frankfurt für Paris St.-Germain spielte, soll laut „Sport1“ Interessenten in Spanien und England haben. Mehrere Top-Klubs beschäftigen sich dem Bericht zufolge „intensiv“ mit dem 30-Jährigen.

+++

Leipzig schnappt sich Samardzic

11:30 Uhr: Wie der "kicker" berichtet, hat sich RB Leipzig die Dienste von Lazar Samardzic von Hertha BSC gesichert. Das 18 Jahre alte Top-Talent wollte die Hauptstädter aufgrund anhaltender Unstimmigkeiten offenbar unbedingt verlassen. Die Sachsen überweisen dem Bericht zufolge maximal eine Million Euro für den Mittelfeldspieler.

+++

Lautaro spricht mit Inter über Barça-Transfer

10:35 Uhr: Die Vertreter von Stürmer Lautaro Martínez treffen sich demnächst mit den Inter-Verantwortlichen, um über einen Abgang des Argentiniers zu verhandeln. Das berichtet die spanische "Sport". Der 23-Jährige möchte sich offenbar dem FC Barcelona anschließen, die Nerazzurri haben die Ablösesumme für den Offensivspieler noch nicht der finanziellen Lage der Coronakrise angepasst, weshalb die Katalanen Martínez noch nicht verpflichtet haben.

+++

Bayern verlangt zehn Millionen Euro für Martínez

09:55 Uhr: Javi Martínez wird den FC Bayern aller Voraussicht nach verlassen, das erwartete Ziel ist offenbar sein Ex-Klub Athletic Bilbao. Nach Informationen des "kicker" ruft der deutsche Rekordmeister nun eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler auf.

+++

Barça kontaktiert Thiago

09:10 Uhr: Laut der "Sport Bild" hat der FC Barcelona Spielmacher Thiago vom FC Bayern kontaktiert. Der Spanier spielte vor seiner Zeit in München seit dem Alter von 14 Jahren für die Katalanen. An der Isar kickt der Mittelfeldmann seit 2013. Zuletzt ging man noch davon aus, dass der Wechsel des 29-Jährigen zum FC Liverpool nach dem Champions-League-Finale bekannt gegeben wird, doch die Klubs sind sich nach wie vor nicht einig. Auch Manchester City und Manchester United wurden mit einem Transfer des Zauberfußes in Verbindung gebracht.

Bei Barcelona heuerte erst kürzlich Trainer Ronald Koeman an, seitdem ist Georginio Wijnaldum intensiv im Gespräch beim spanischen Vizemeister. Ein Wechsel des Liverpool-Profis würde in der Folge auch einen Thiago-Abgang zu den Reds wahrscheinlicher machen. Denn momentan scheint eine Verpflichtung noch an der kolpotierten Ablöse von 30 Milllionen Euro zu scheitern, die der Premier-League-Champion nicht zahlen möchte.

+++

Willkommen zum Transferticker am Montag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Kapitel beendet: FC Bayern verabschiedet Leihspieler Coutinho

Treffen mit Barça-Präsident: Messis Vater in Barcelona gelandet

UEFA Nations League "Das geht mir auf den Sack": Schwaches DFB-Team verpasst erneut Sieg VOR 18 STUNDEN