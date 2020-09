Die Top-Transfer-News im Überblick:

Transfer von Bynoe-Gittens zum BVB muss noch geprüft werden (14:15 Uhr)

Bayern oder Barça? Verwirrung um Dest (12:50 Uhr)

Götze zurück zum FC Bayern? (12:10 Uhr)

Bayern kommt Alaba entgegen (09:30 Uhr)

Premier League Bales Rückkehr: Tottenham. Wales. Golf - in dieser Reihenfolge VOR 21 STUNDEN

Tottenham Hotspur: Inter-Profi auf Mourinhos Wunschliste

17:40 Uhr: Nachdem sich Tottenham Hotspur zuletzt in der Offensive spektakulär mit Gareth Bale verstärkt hat, könnte es bald auch in der Defensive Zuwachs geben. Die Spurs sollen mit Inter Mailand über einen Wechsel des Innenverteidigers Milan Skriniar verhandeln. Das berichtet die "Sky Italia"-Redaktion um Transferexperte Gianluca Di Marzio. José Mourinho selbst soll sich für den Slowaken stark gemacht haben. Inter verlangt angeblich 60 Millionen Euro für Skriniar. Nach Informationen von Di Marzio versuchen die Londoner aktuell, den Preis zu drücken.

Mario Mandzukic: Zieht es den Ex-Bayern-Star nach Russland?

17:00 Uhr: Nach seinem kurzen Engagement in Katar, was er Mitte des Jahres nach etwas mehr als sechs Monaten wieder beendete, scheint Mario Mandzukic einen neuen Verein gefunden zu haben. Nach Informationen der russischen Zeitung "Sport Express" wird der Kroate zukünftig für Lokomotive Moskau auflaufen. Dem Bericht zufolge soll der Champions-League-Sieger von 2013 zeitnah einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Lokomotive Moskau ist diese Saison zum dritten Mal in Folge in der Champions-League-Gruppenphase dabei.

Bayern: Martínez-Rückkehr nach Bilbao wohl fix

16:20 Uhr: Der zweifache Triple-Sieger Javi Martínez vom FC Bayern München steht offenbar kurz vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Athletic Bilbao, für den der Spanier bereits von 2008 bis 2012 aktiv war. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die Ablöse für den Defensivspieler beläuft sich demzufolge auf zehn Millionen Euro.

Wolverhampton schnappt sich Semedo

15:30 Uhr: Die Wolverhampton Wanderers haben den portugiesischen Rechtsverteidiger Nelson Semedo für umgerechnet 40 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona verpflichtet. Der 26-Jährige, der bis 2023 unterschrieb, bestritt 124 Spiele für Barca und lief 13-mal für sein Heimatland auf. "Es bietet sich nicht oft die Chance, einen Weltklassespieler von einem Weltklasseteam zu verpflichten", sagte Wolves-Geschäftsführer Jeff Shi.

Wolfsburg verlängert mit Wedemeyer

14:45 Uhr: VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Abwehrspielerin Joelle Wedemeyer bis 2022 verlängert. "Im letzten Jahr habe ich mich sportlich weiterentwickelt und einen Schritt nach vorne gemacht. Daran möchte ich anknüpfen und zu einer unverzichtbaren Kraft werden", sagte die 24-Jährige, die bereits seit 2011 für die Niedersachsen spielt.

Transfer von Bynoe-Gittens zum BVB muss noch geprüft werden

14:15 Uhr: Jamie Bynoe-Gittens hat nach "Sport1"-Informationen seinen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Allerdings dürfte es noch dauern, bis der Transfer offiziell verkündet wird. Denn der Deal zwischen Manchester City und dem BVB müsse noch juristisch geprüft werden, da Bynoe-Gittens noch minderjährig ist.

Dem Bericht zufolge habe Dortmund mit dem 16-Jährigen einen Scholarship-Vertrag abgeschlossen und an Manchester City entsprechend der FIFA-Regularien lediglich eine Ausbildungsentschädigung gezahlt. Dies ist bei der Verpflichtungen von Minderjährigen möglich.

Geht Douglas Costa zu Wolverhampton?

13:30 Uhr: Laut "Tuttosport" könnte es zu einem überraschenden Wechsel von Ex-Bayern-Profi Douglas Costa von Juventus Turin in die Premier League kommen. Sein Berater Jorge Mendes ist demnach auf der Suche nach einem neuen Klub für den Brasilianer, da Juve-Coach Andrea Pirlo offenbar nicht mehr mit dem Spieler plant. Mendes arbeitet dem Bericht zufolge an einem Transfer zu den Wolverhampton Wanderers, nachdem der Klub erst kürzlich Flügelspieler Diogo Jota an den FC Liverpool verkauft hatte.

Bayern oder Barça? Verwirrung um Dest

12:50 Uhr: Bayern München ist beim Werben um Rechtsverteidiger Sergiño Dest (19) von Ajax Amsterdam angeblich vom FC Barcelona ausgestochen worden. Nach Informationen des katalanischen TV-Senders "TV3" ist Barça bereit, 20 Millionen Euro Ablöse plus bis zu fünf weitere Millionen als Bonus an den niederländischen Rekordmeister zu überweisen. Auch die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtet von dem Angebot für den US-Nationalspieler.

Allerdings waren in den Sozialen Medien am Dienstag Bilder von Dest im Kapuzenpullover mit der vielsagenden Ortsangabe "Paulaner Nockherberg" aufgetaucht. Dort hielt der FC Bayern am Montag sein traditionelles Oktoberfest-Fotoshooting in Lederhosen ab.

Götze zurück zum FC Bayern?

12:10 Uhr: Mario Götze wurde laut "Sport Bild" von Bayern-Coach Hansi Flick kontaktiert. Der Trainer möchte den ablösefreien Profi, der zuletzt für Borussia Dortmund spielte, wieder zum FC Bayern lotsen, wo der 28-Jährige bereits zwischen 2013 und 2016 aktiv war.

Die FCB-Vereinsführung scheint jedoch noch nicht überzeugt von einem Transfer des offensiven Mittelfeldspielers, es könnten Unruheherde entstehen.

Den Artikel hier weiterlesen: Rückkehr zum FC Bayern? Flick kontaktierte offenbar Götze

Arias absolviert Medizincheck bei Bayer

11:40 Uhr: Der kolumbianische Nationalspieler Santiago Arias (28) hat am Mittwoch den Medizincheck beim Bundesligisten Bayer Leverkusen absolviert. Der Transfer des Rechtsverteidigers von Atletico Madrid steht damit unmittelbar bevor.

Angeblich soll es ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption über zehn bis zwölf Millionen Euro geben. Eine Bestätigung des Transfers vonseiten des Werksklubs steht noch aus.

Müller von Würzburg nach Eindhoven

10:55 Uhr: Zweitligist Würzburger Kickers hat seinen Aufstiegstorhüter Vincent Müller zur PSV Eindhoven abgegeben, wo Roger Schmidt als Cheftrainer fungiert. Der 20-jährige Müller ergänzt bei der PSV das Torwart-Duo mit dem früheren Schalker Lars Unnerstall und Leipzig-Leihgabe Yvon Mvogo. Zur Vertragslaufzeit machte die PSV in einer Mitteilung keine Angaben, die Ablösesumme soll bei einer halben Million Euro liegen.

Verlässt Rüdiger den FC Chelsea?

10:30 Uhr: Wie der "Guardian" berichtet, ist ein Abschied von Antonio Rüdiger vom FC Chelsea nicht unmöglich. Dem Bericht zufolge steht Blues-Trainer Frank Lampard einem Verkauf des deutschen Nationalspielers offen gegenüber. In der aktuellen Spielzeit kommt der Verteidiger noch auf keine Einsatzminute für die Londoner, Kurt Zouma und Andreas Christensen bekommen im Abwehrzentrum akuell den Vorzug vor dem 27-Jährigen.

Bayern kommt Alaba entgegen

09:40 Uhr: Eine Einigung bei den Vertragsverhandlungen des FC Bayern München mit Verteidiger David Alaba scheitert bisher an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen beider Parteien. Das Angebot des Rekordmeisters von elf Millionen Euro plus sechs Millionen Bonuszahlungen sind dem Verteidiger zu wenig, der Spieler fordert offenbar 20 Millionen Jahressalär.

Laut der "Sport Bild" versuchen die Münchner Alaba nun auf einem alternativen Wege entgegenzukommen. So will man dem 28-Jährigen anstatt eines Vierjahresvertrages einen Kontrakt über fünf Jahre Laufzeit anbieten, womit die finanziellen Forderungen des Nationalspielers und seines Beraters auf andere Art erfüllt werden würden.

Der zweifache Triple-Gewinner Alaba hofft dem Bericht zufolge auf eine baldige Einigung, da er gerne bei den Bayern bleiben würde.

