13:00 Uhr: Der bis 2021 laufende Vertrag von Arturo Vidal beim FC Barcelona wird offenbar bereits in diesem Sommer aufgelöst. Das berichtet die spanische Zeitung "Sport". Der Chilene plant laut dem Bericht anschließend einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand in die Serie A. Ein Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von sechs Millionen Euro netto pro Saison soll dem 33-Jährigen bei den Nerazzurri winken.

12:15 Uhr: Jahn Regensburg hat Christoph Moritz ablösefrei vom Ligakonkurrenten Hamburger SV verpflichtet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Moritz absolvierte bislang 185 Partien in der 1. und 2. Bundesliga, unter anderem für Schalke 04, Mainz 05 und den HSV. Dort war sein Vertrag ausgelaufen.

11:35 Uhr: Borussia Mönchengladbach hat laut "Voetbal International" Interesse an Angreifer Jordan Larsson von Spartak Moskau. Jedoch sollen die Gladbacher der Zeitung zufolge mit dem FC Valencia, Lazio und der AS Rom namhafte Konkurrenz im Kampf um den Sohn von Stürmer-Legende Henrik Larsson haben. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis 2023.

10:05 Uhr: Laut "FußballTransfers" gibt es bald ein Treffen zwischen den Vertretern von Mikael Cuisance und den Bayern-Verantwortlichen, um über eine mögliche Leihe zu entscheiden. Olympique Marseille ist dem Bericht zufolge an einem Transfer interessiert. OM pflegt den Kontakt zum Spieler, zu dessen Gefolge sowie zum FC Bayern.

09:15 Uhr: In der Wechselposse rund um Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona scheint sich ein Ende anzubahnen. Wie der argentinische Journalist Martin Arevalo bei "TyC Sports" berichtete, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Messi bei den Katalanen bleibt, bei 90 Prozent, eine Entscheidung solle sogar schon am Donnerstag getroffen werden.

Der mehrfache Weltfußballer denke demnach über ein "neues Szenario" nach, in welchem er seinen bis 2021 datierten Vertrag in Barcelona erfüllt und im kommenden Jahr den Verein ablösefrei "durch die Vordertür" verlässt.

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!