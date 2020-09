09:55 Uhr: Manchester City verpflichtet Ruben Dias von Benfica Lissabon . Die Skyblues legen für den Innenverteidger 71 Millionen Euro auf den Tisch. Im Gegenzug wechselt Nicolas Otamendi von den Citizens zu den Portugiesen, jedoch nur für 15 Millionen Euro. Der 23 Jahre alte Dias soll die zuletzt so anfällige Defensive des englischen Vizemeisters verstärken.

09:15 Uhr: Wie der "kicker" berichtet, ist der FC Bayern die Vertragsverhandlungen mit David Alaba und dessen Berater "allmählich leid". Das Fachmagazin schrieb zudem, dass es vonseiten der Münchner kein verbessertes Vertragsangebot mehr für den Österreicher geben wird. Wie schon die "Sport Bild" in der vergangenen Woche berichtete, ist man beim Rekordmeister höchstens noch bereit, über die Dauer des Arbeitspapiers zu sprechen, der finanzielle Spielraum sei hingegen ausgeschöpft.

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!