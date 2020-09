Die Top-Transfer-News im Überblick:

Union leiht Karius aus (17:30 Uhr)

Bayern: Kommt Aarons anstatt Dest? (14:05 Uhr)

Bleibt Martínez doch bei Bayern? (13:10 Uhr)

BVB: Leicester-Interesse an Akanji (12:20 Uhr)

Bayern: Geht Alaba ablösefrei? (09:15 Uhr)

Bundesliga Bayern droht nächster Verlust: Cuisance vor dem Absprung GESTERN AM 06:47

+++

Auf Wiedersehen!

18:00 Uhr: Das war's vom Transfer-Liveblog am heutigen Montag. Frederic von Moers verabschiedet sich und wünscht einen schönen Tag. Bei Eurosport.de geht es morgen an gleicher Ort und Stelle mit den wichtigsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt weiter.

+++

Union leiht Karius aus

17:30 Uhr: Nächste prominente Verstärkung für Union Berlin: Der Bundesligist hat Loris Karius für ein Jahr vom FC Liverpool ausgeliehen. Das gaben die Eisernen am Montag bekannt. Anfang August hatten die Köpenicker bereits mit der Verpflichtung des schillernden Ex-Nationalspielers Max Kruse für Aufsehen gesorgt.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Berlin und bin glücklich, wieder in der Bundesliga spielen zu können", sagte der frühere Mainzer Karius: "Union ist ein spezieller Verein, der sich nicht erst mit dem Aufstieg in die Bundesliga viel Respekt erarbeitet hat. Ich möchte gerne meinen Teil zu dieser positiven Entwicklung beitragen und dabei helfen das große Ziel, den Klassenerhalt in der Bundesliga, erneut zu erreichen."

+++

Seferovic zu den Spurs?

16:45 Uhr: Schlagen José Mourinho und die Tottenham Hotspur noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Wie "Football Insider" berichtet, sollen die Spurs bereits ein Angebot für den Ex-Bundesligastürmer Haris Seferovic vorbereitet haben. Angeblich plant der Premier-League-Topklub noch vor dem Transferschluss am 5. Oktober ein Leihangebot für den 28-Jährigen von Benfica Lissabon abzugeben.

+++

Leipzig schnappt sich Gvardiol

16:15 Uhr: RB Leipzig hat sich die Dienste von Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb gesichert, das gaben die Sachsen am Montagnachmittag bekannt. 17 Millionen Euro soll RB für den Innenverteidiger auf den Tisch geleget haben, jedoch wechselt er erst 2021 in die Bundesliga, bis dahin bleibt er bei seinem Heimatklub aus der kroatischen Hauptstadt.

+++

Cuisance vor Wechsel zu Leeds

15:35 Uhr: Michael Cuisance vom FC Bayern steht offenbar kurz vor einem Transfer auf die Insel. Laut einem Bericht der französischen "L'Équipe" wird der Mittelfeldspieler noch in dieser Transferperiode zum Premier-League-Aufsteiger Leeds United wechseln. | Hier geht's zum kompletten Artikel

+++

Hertha schielt auf Sessegnon-Leihe

14:50 Uhr: Nach der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hatte Hertha-Coach Bruno Labbadia scharfe Kritik an der Mannschaft geübt. Auch deshalb sollen die Verantwortlichen noch an weiteren Verstärkungen arbeiten. Dabei haben die Berliner laut "The Athletic" Tottenham-Talent Ryan Sessegnon ins Visier genommen. Um ihm mehr Spielpraxis zu verschaffen, wollen die Spurs den 20-Jährigen verleihen. Konkurrenz bekommt die Hertha von den England-Klubs Brighton & Hove Albion, Southampton und Leeds United.

+++

Bayern: Kommt Aarons anstatt Dest?

14:05 Uhr: Laut der "Mundo Deportivo" hat Bayern München das Rennen um Sergino Dest aufgegeben und disponiert bei der Suche nach einem Ersatz für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard nun um. Der deutsche Rekordmeister hat daher offenbar Max Aarons von Norwich City ins Visier genommen. Bayern beobachtet den 20-Jährigen schon länger, bisher konzentrierte man sich aber auf den Transfer von Sergino Dest, bei dem nun aber der FC Barcelona zuschlagen soll. Daher rückt Aarons nun angeblich in den Vordergrund.

+++

Bleibt Martínez doch bei Bayern?

13:10 Uhr: Schon in den vergangenen Tagen berichteten "Sky" und "Spox", dass der Transfer von Javi Martínez vom FC Bayern zu Athletic Bilbao alles andere als sicher sei und widersprachen damit der "Sport Bild", die den Wechsel als so gut wie sicher vermeldete. Am Montag schaltete sich nun auch der "kicker" ein. Laut des Fachmagazins hakt die Verplfichtung ebenfalls, jedoch nicht aufgrund der Ablösesumme, die zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegen. Viel mehr liegt das Gehalt des 32-Jährigen über dem finanziellen Rahmen von Bilbao.

Sollte der Transfer in die Heimat nicht über die Bühne gehen, gibt es dem Vernehmen nach auch Martínez Interessenten aus Saudi-Arabien und aus China. Auch ein Verbleib in München ist nicht ausgeschlossen, gerade mit dem Programm, dass der Rekordmeister in den kommenden Wochen vor der Nase hat.

+++

BVB: Leicester-Interesse an Akanji

12:20 Uhr: Leicester City hat laut dem "Daily Mirror" Manuel Akanji von Borussia Dortmund ins Visier genommen. Die Foxes sind schon seit Längerem auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive, Akanji würde den Klub von Trainer Brendan Rodgers dem Bericht zufolge 20 Millionen Euro kosten.

Nach der Verletzung von Dan-Axel Zagadou und der Leihe von Leonardo Balerdi zu Olympique Marseille ist der Schweizer momentan in der BVB-Verteidigung unverzichtbar, dass die Borussen ihn verkaufen scheint daher unwahrscheinlich.

+++

Manchester United an Kanté interessiert

11:40 Uhr: Manchester United ist offenbar an einem Transfer von N’Golo Kanté von Ligakonkurrent FC Chelsea interessiert und soll bereits Kontakt zu den Beratern des Franzosen aufgenommen haben. Das berichtet der "Daily Mirror". Blues-Coach Frank Lampard ist demnach bereit, den Mittelfeldspieler abzugeben. Ein Transfer soll jedoch vor allem davon abhängen, ob der 29-Jährige bereits ist, bei seinem üppigen Wochengehalt (330.000 Euro) einige Abstriche zu machen.

+++

Weiser nach Köln?

10:45 Uhr: Der "Express" hat Mitchell Weiser mit einem Wechsel in seine Heimatstadt zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Bei Bayer Leverkusen scheint es, insbesondere nach der Verpflichtung von Santiago Arias, kaum noch eine Zukunft für den Rechtsverteidiger zu geben. Der Manager der Geißböcke, Horst Heldt, wollte sich bezüglich des 26-Jährigen jedoch nicht äußern. Bei der Werkself besitzt Weiser noch einen Vertrag bis 2023.

+++

ManCity holt Dias für 71 Millionen Euro

09:55 Uhr: Manchester City verpflichtet Ruben Dias von Benfica Lissabon. Die Skyblues legen für den Innenverteidger 71 Millionen Euro auf den Tisch. Im Gegenzug wechselt Nicolas Otamendi von den Citizens zu den Portugiesen, jedoch nur für 15 Millionen Euro. Der 23 Jahre alte Dias soll die zuletzt so anfällige Defensive des englischen Vizemeisters verstärken.

+++

Bayern: Geht Alaba ablösefrei?

09:15 Uhr: Wie der "kicker" berichtet, ist der FC Bayern die Vertragsverhandlungen mit David Alaba und dessen Berater "allmählich leid". Das Fachmagazin schrieb zudem, dass es vonseiten der Münchner kein verbessertes Vertragsangebot mehr für den Österreicher geben wird. Wie schon die "Sport Bild" in der vergangenen Woche berichtete, ist man beim Rekordmeister höchstens noch bereit, über die Dauer des Arbeitspapiers zu sprechen, der finanzielle Spielraum sei hingegen ausgeschöpft.

Dem "kicker"-Bericht zufolge liegen den Bayern momentan jedoch keine Angebote für den Innenverteidiger vor, weshalb ein Verkauf innerhalb der aktuellen Transferperiode ebenfalls unwahrscheinlich ist. Somit besteht die große Gefahr, dass man Alaba im kommenden Sommer ablösefrei ziehen lassen muss. Den Abgang zum Nulltarif wollte die FCB-Chefetage vermutlich tunlichst vermeiden, mittlerweile scheint dieses Szenario durchaus plausibel.

+++

Willkommen zum Transferticker am Montag

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern-Debakel: War's wirklich nur die Müdigkeit?

Flick lobt Hoffenheim: "Schiebe das nicht alles auf Müdigkeit"

Ligue 1 Icardi trifft doppelt: PSG holt dritten Sieg in Folge GESTERN AM 21:25