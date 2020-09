09:30 Uhr: Eine Einigung bei den Vertragsverhandlungen des FC Bayern München mit Verteidiger David Alaba scheitert bisher an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen beider Parteien. Das Angebot des Rekordmeisters von elf Millionen Euro plus sechs Millionen Bonuszahlungen sind dem Verteidiger zu wenig, der Spieler fordert offenbar 20 Millionen Jahressalär.

Laut der "Sport Bild" versuchen die Münchner Alaba nun auf einem alternativen Wege entgegenzukommen. So will man dem 28-Jährigen anstatt eines Vierjahresvertrages einen Kontrakt über fünf Jahre Laufzeit anbieten, womit die finanziellen Forderungen des Nationalspielers und seines Beraters auf andere Art erfüllt werden würden.

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!