Transfer-News: Borussia Dortmund hat es im Werben um den Niederländer Memphis Depay mit einem neuen Konkurrenten zu tun. Wie der katalanische Radiosender "RAC1" berichtet, wolle der FC Barcelona den Profi von Olympique Lyon verpflichten. Depay sei demnach ein Wunschspieler des neuen Barça-Cheftrainers Ronald Koeman. Alle News zum Transfergeschehen:

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News von Montag: Megatalent auf dem Weg zum FC Bayern? 18/08/2020 AM 06:28

Barça macht BVB um Depay Konkurrenz (11:50 Uhr)

Cavani vor wechsel zu Benfica (10:50 Uhr)

Sancho-Verbleib in Dortmund wahrscheinlich (10:20 Uhr)

FC Bayern: Kein Rabatt für Perisic von Inter (09:20 Uhr)

Thiago Silva vor Wechsel zu Florenz

12:45 Uhr: Steht Thiago Silva vor einem Wechsel zum AC Florenz? Das berichtet zumindest die "Corriere dello Sport". Demnach habe Franck Ribéry den Brasilianer zu einem Wechsel in die Serie A überredet. Angeblich sei dem 35-Jährigen bei Florenz ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen angeboten. Die Vertragsdauer solle maximal zwei Jahre betragen.

Das könnte Dich auch interessieren: Perisic-Poker: Inter macht es Bayern offenbar schwer

+++

Klinsmann-Sohn geht in die USA

12:15 Uhr: Jürgen Klinsmanns Sohn Jonathan Klinsmann wechselt in die MLS zu Los Angeles Galaxy. Das gab der Klub offiziell bekannt. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen unter Vertrag. Dort blieb ihm der Durchbruch jedoch verwehrt. Klinsmann war unterem von 2017 bis 2019 für Hertha BSC aktiv, absolvierte dort jedoch lediglich ein Pflichtspiel.

+++

Barça macht BVB um Depay Konkurrenz

11:50 Uhr: Borussia Dortmund bekommt im Werben um Memphis Depay harte Konkurrenz. Wie der katalanische Radiosender "RAC1" berichtet, sei der FC Barcelona am Niederländer interessiert. Demnach wolle der neue Barça-Coach Ronald Koeman seinen Landsmann als Nachfolger des inzwischen 34-jährigen Luis Suárez aufbauen. Zuletzt hatte Barcelona Lautaro Martinez als Suárez-Nachfolger im Visier, für den Inter Mailand allerdings eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro verlangt.

Das könnte Dich auch interessieren:

+++

Manchester United mit Angebot für Gabriel

11:17 Uhr: Wie der "Telegraph" vermeldet, buhlt Manchester United um Gabriel Magalhaes. Demnach habe ManUnited dem aktuellen Klub des 22-Jährigen, OSC Lille, bereits ein Angebot gemacht. Gabriel wurde zuletzt mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Die "Gunners" hätten Lille rund 25 Millionen Euro für den Innenverteidiger geboten. Spieler und Klub würden aufgrund des Angebots von Manchester nun zögern, den Deal mit Arsenal einzugehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Da "geht die Post ab": FC Bayern vor PSG gewarnt

+++

Cavani-Transfer zu Benfica Lissabon auf der Zielgeraden

10:50 Uhr: Der Transfer von Edinson Cavani zu Benfica Lissabon steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut einer Meldung von "Sky Italia" werde Cavani am Montag bei den Portugiesen einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Der 33-Jährige solle demnach pro Jahr ein Gehalt von rund 10 Millionen Euro erhalten. Der Uruguayer ist aktuell ohne Verein. Bis Juni stand er bei Paris Saint-Germain unter Vertrag.

+++

Sancho: Teamkollegen glauben an Verbleib in Dortmund

10:20 Uhr: Wie der "Telegraph" berichtet, deuten die Zeichen immer stärker auf einen Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund hin. Demnach seien seine Teamkollegen beim BVB davon überzeugt, dass der Engländer zumindest noch eine weitere Spielzeit bei den Westfalen bleibt. "Ich glaube nicht, dass Jadon traurig ist, dass er in Dortmund bleibt", wird Torhüter Roman Bürki zitiert. "Er kommt mit einem Lächeln im Gesicht zum Training und ist glücklich, bei uns zu sein."

+++

Köln erhöht Angebot für Mamba

09:49 Uhr: Der 1. FC Köln hat im Werben um Paderborns Streli Mamba nachgelegt. Wie die "Bild" berichtet, wolle der Klub den Stürmer so schnell wie möglich verpflichten. Die Kölner seien deswegen bereit, anstatt der bisher angebotenen 700.000 Euro für Mamba 1,2 Millionen Euro zu zahlen. "Wir sind interessiert an ihm, weil er Attribute und Qualitäten mitbringt, die wir so noch nicht in breiter Front im Kader haben. Deshalb würden wir ihn gerne verpflichten", wird Horst Heldt in der "Bild" zitiert.

Das könnte Dich auch interessieren: Bericht: Messi lässt Zukunft bei Barça nach Gespräch mit Koeman offen

+++

Inter Mailand: Kein Perisic-Rabatt für Bayern

09:20 Uhr: Inter Mailand wird dem FC Bayern München bei der Verpflichtung von Ivan Perisic wohl nicht entgegenkommen. Wie "Sky" berichtet, sei Inter nicht bereit, den an die Münchner ausgeliehenen Perisic für weniger als 20 Millionen Euro zu verkaufen. Der FC Bayern hatte dieses Angebot zunächst abgelehnt. Mailand wolle aber kein niedrigeres machen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Freitag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Sebastian Würz durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Trainersuche beim FC Barcelona: Es gibt einen klaren Favoriten

Play Icon WATCH Wildes Gerücht: Zwei Bayern-Stars im Doppeltausch zu Inter Mailand? 00:02:16

La Liga ManCity-Star Silva wechselt nach Spanien 17/08/2020 AM 22:23