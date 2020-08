Transfer-News: Lionel Messi ist sich offenbar unsicher, wie es für ihn in Zukunft weitergeht. Drei verschiedene Optionen hat der Star des FC Barcelona angeblich, darunter soll auch ein vorzeitiger Abschied von den Katalanen sein. Außerdem nahm der Berater von Paulo Dybala Stellung zu den Wechselgerüchten rund um den Star von Juventus Turin. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News von Montag: Megatalent auf dem Weg zum FC Bayern? GESTERN AM 06:28

Dybala vor Verlängerung bei Juve (17:55 Uhr)

BVB leiht Reinier aus (15:13 Uhr)

Flick möchte Perisic halten (13:23 Uhr)

Koeman neuer Chefcoach beim FC Barcelona (11:46 Uhr)

Messi hat drei Optionen für die Zukunft (09:15 Uhr)

+++

Dybala vor Verlängerung bei Juve

17:55 Uhr: Paulo Dybalas Berater Jorge Antun hat zu den jüngsten Wechselgerüchten bezüglich des argentinischen Superstars Stellung genommen und dabei einen Abgang von Juventus Turin in aller Deutlichkeit ausgeschlossen. "Ich habe in diesen Tagen in den Zeitungen Gerüchte gelesen, die völlig falsch sind. Paulo Dybala ist ein Spieler von Juventus und glücklich, dort zu sein. Wir arbeiten derzeit mit dem Klub daran, die Zusammenarbeit zu verlängern", betonte Antun.

Dybala trug in dieser Saison mit elf Treffern und genauso vielen Torvorlagen maßgeblich zum Gewinn der italienischen Meisterschaft bei.

+++

Sahin wechselt zu Podolski-Klub Antalyaspor

17:45 Uhr: Nuri Sahin verlässt die Bundesliga und schließt sich dem türkischen Erstligisten Antalyaspor um Lukas Podolski an. Der bisherige Profi von Werder Bremen unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim Neunten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison.

"Wir heißen Nuri Sahin willkommen und wünschen ihm viel Erfolg in unserem rot-weißen Trikot", teilte Antalyaspor am Mittwochnachmittag mit. Der 31-Jährige war bei Werder in der Rückrunde auch durch eine Hüftverletzung nicht mehr berücksichtigt worden, sein letztes Ligaspiel absolvierte der ehemalige türkische Nationalspieler am 1. Februar.

+++

Bayern-Gegner Lyon verpflichtet Özkacar

17:30 Uhr: Bayern Münchens Halbfinalgegner in der Champions League, Olympique Lyon, (21:00 Uhr im Liveticker) hat sich für die kommende Spielzeit mit dem türkischen Abwehrtalent Cenk Özkacar verstärkt. Der 19-Jährige kommt für die Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro vom türkischen Zweitligisten Altay SK zum Ligue-1-Topklub, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat.

+++

Trainer Koller verlässt den FC Basel

16:55 Uhr: Der ehemalige Coach des 1. FC Kölm, Marcel Koller, verlässt den FC Basel. Wie die der Klubs aus der Schweiz mitteile, wird der auslaufende Vertrag des Cheftrainers in beidseitigem Einvernehmen nicht verlängert. Bei den anstehenden Pokalspielen wird der 59-Jährige die Mannschaft jedoch noch Coachen. Koller saß bei den Baslern seit 2018 auf der Bank.

+++

HSV: Terodde-Verpflichtung vor Abschluss

16:20 Uhr: Simon Terodde, Stürmer des 1. FC Köln, steht nach Informationen des "Express" kurz vor einem Wechsel zum Hamburger SV. Zwischen den beiden Parteien soll bereits alles geklärt sein, Terodde unterschreibt der Zeitung zufolge mindestens einen Zweijahresvertrag bei den Hanseaten. In der abgelaufenen Spielzeit konnte der Angreifer lediglich vier Tore in 25 Pflichtspielen für die Geißböcke erzielen.

+++

Milik vor Wechsel nach Rom?

15:45 Uhr: Die AS Rom steht offenbar vor der Verpflichtung von Arkadiusz Milik. Die Roma soll für den Stürmer einen Tausch mit Cengiz Under zuzüglich 15 Millionen Euro anbieten. Das berichtet das Online-Portal "Calcio Mercato". Milik spielt aktuell für Roms Ligakonkurrent SSC Neapel. Die Hauptstädter möchten den 26-Jährigen aber angeblich unbedingt in den eigenen Kader holen.

+++

Offiziell: BVB leiht Real-Talent Reinier aus

15:13 Uhr: Borussia Dortmund hat das brasilianische Offensiv-Talent Reinier von Spaniens Rekordchampion Real Madrid auf Leihbasis verpflichtet. Das gab der Bundesligist am Mittwoch via Twitter bekannt. Der 18-Jährige wird für die kommenden beiden Spielzeiten ausgeliehen. "Der Klub ist bekannt dafür, dass er auf junge Spieler setzt und sie besser macht", sagte Teenager Reinier bei der Vertragsunterzeichnung.

+++

James könnte in Italien landen

14:56 Uhr: Ex-Bayern-Star James Rodrígeuz steht offenbar im Visier eines italienischen Spitzenklubs. Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" ist Lazio Rom am Kolumbianer in Diensten von Real Madrid interessiert. Als Problem könnte sich allerdings das Gehalt von James herausstellen. Der 29-Jährige verdient aktuell angeblich rund sechs Millionen Euro jährlich, Lazio sei aber nur bereit, vier Millionen zu bezahlen.

+++

Wolfsburg holt polnischen Nachwuchsstürmer

14:27 Uhr: Der VfL Wolfsburg hat seine erste Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht: Nachwuchsstürmer Bartosz Bialek vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin hat bei den Niedersachsen einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Der 18-Jährige ist aktueller U19-Nationalspieler seines Landes und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit für seinen Ex-Klub in 19 Spielen neun Tore. "Bartosz ist jung, erfolgshungrig und passt exakt in unsere Philosophie", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

+++

Milan weiter an Aurier dran

13:58 Uhr: Der AC Mailand gibt im Werben um Serge Aurier noch nicht auf. Laut "Calcio Mercato" sind die Italiener allerdings nicht bereit, die Forderung von Tottenham Hotspur zu erfüllen. Die Engländer wollen angeblich etwas mehr als 25 Millionen Euro für den Verteidiger. Der 27-Jährige soll einem Wechsel nach Mailand aber nicht abgeneigt sein. Milan will nun offenbar einige Spieler abgeben, bevor sie den Spurs ein Angebot für Aurier mitteilen. Bei Tottenham spielt der Ivorer keine Rolle mehr.

+++

Bleibt er doch? Flick möchte Perisic halten

13:23 Uhr: Hansi Flick würde Leihspieler Ivan Perisic offenbar gerne über den Sommer hinaus beim FC Bayern halten. So hätte der Bayern-Coach vier Optionen für die Außenbahnen. Nach Informationen der "Sport Bild" kann sich auch der Kroate einen Verbleib in München vorstellen. Die Bayern müssten sich allerdings noch mit Inter Mailand einigen. Zudem könnte laut "Sport Bild" das hohe Gehalt von Perisic (rund elf Millionen Euro) zum Problem werden. Weitere Gespräche gebe es nach dem Finalturnier der Champions League.

+++

Barça-Star Piqué im Visier von Fulham

12:55 Uhr: Gerard Piqué vom FC Barcelona hat angeblich ein Angebot des englischen Vereins FC Fulham vorliegen. Das berichtet "Libero". Der kürzlich in die Premier League aufgestiegene Klub hofft offenbar darauf, den Weltmeister von 2010 in die eigenen Reihen locken zu können und damit viel Erfahrung für den Kampf in der englischen Liga zu bekommen. Piqué bot zuletzt nach der peinlichen 2:8-Pleite gegen den FC Bayern seinen Abschied bei den Katalanen an.

+++

Chelsea will Juves Bernadeschi

12:34 Uhr: Juve-Star Federico Bernardeschi steht offenbar auf dem Wunschzettel des FC Chelsea und von Atlético Madrid. Das berichtet das italienische Onlineportal "Calcio Mercato". Beide Klubs wollen demnach noch im Sommer ein Angebot für den 26-Jährigen abgeben. Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 26 Millionen Euro. Bernardeschis Vertrag in Turin läuft noch bis 2022.

+++

Koeman neuer Chefcoach bei Barça

11:46 Uhr: Der bisherige niederländische Bondscoach Ronald Koeman ist neuer Cheftrainer des FC Barcelona. Der 57-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2022. Dies gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt. Außerdem übernimmt Ramon Planes, bisher Kaderplaner bei den Barça, den Posten des ebenfalls freigestellten Eric Abidal als Sportdirektor. Alles weitere dazu gibt er HIER.

+++

Southampton bietet für McKennie

11:05 Uhr: Der FC Southampton möchte nach Informationen der "Bild" Schalke-Profi Weston McKennie verpflichten. Demnach soll der Premier-League-Klub den Königsblauen rund 22 Millionen Euro für den 21-jährigen Mittelfeldspieler bieten. Damit liegt die Offerte zwei Millionen Euro über dem Marktwert McKennies. Für Schalke sei ein solches Angebot laut der "Bild" "akzeptabel". Der US-Amerikaner soll bei Southampton den zu Tottenham Hotspur gewechselten Pierre-Emile Höjbjerg ersetzen.

+++

ManCity schon mit Koulibaly einig?

10:24 Uhr: Manchester City hat sich angeblich schon mit Kalidou Koulibaly über ein Gehalt geeinigt. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Die Engländer wollen offenbar auch ihr Angebot von 63 Millionen auf 70 Millionen Euro zuzüglich Boni verbessern. Nach Informationen des englischen "Mirror" sei man beim SSC Neapel bereit, den Senegalesen ziehen zu lassen. Napoli wolle stattdessen Gabriel von OSC Lille verpflichten.

+++

ManUnited mit Interesse an vier Barça-Stars

09:55 Uhr: Manchester United ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar beim FC Barcelona fündig geworden. Laut "Mundo Deportivo" stehen Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Arturo Vidal sowie Ivan Rakitic auf dem erweiterten Wunschzettel der Engländer. Bei Dembélé und Umtit habe es zudem schon Kontakt zwischen den Vereinen gegeben. Barcelona-Präsident Josep Bartomeu betonte jedoch im Interview mit "Barça TV", dass zumindest der Ex-Dortmunder nicht im Sommer verkauft werde.

+++

Drei Optionen für Barça-Star Messi

09:15 Uhr: Lionel Messi ist sich angeblich nicht sicher, wie lange er noch beim FC Barcelona bleiben möchte. Eine der Optionen für den Argentinier ist laut "Marca" ein Abschied von den Katalanen. Neben Manchester City ist offenbar auch PSG interessiert. Die Klausel, die ihm erlauben würde, ablösefrei den Verein zu verlassen, lief jedoch Ende Mai aus. Somit müsste ein interessierter Verein eine Ablösesumme zahlen. Desweiteren könnte Messi seinen Vertrag, der 2021 ausläuft, aussitzen oder - sollte er doch weiter an das Projekt Barça glauben - seinen Vertrag verlängern. Viel hängt vermutlich auch von Ronald Koeman ab, der höchstwahrscheinlich neuer Trainer des FC Barcelona wird.

+++

FC verleiht Risse an Viktoria Köln

09:10 Uhr: Marcel Risse wechselt nach sieben Jahren beim 1. FC Köln die Rheinseite: Der Bundesligist verleiht seinen Mittelfeldspieler bis zum Ende der kommenden an den Drittligisten Viktoria Köln. Das gab der FC am Dienstag bekannt. "Wir haben direkt zu Beginn der Sommerpause ein ganz offenes Gespräch geführt und ihm mitgeteilt, dass die Chance auf Einsatzzeit bei uns nicht sehr hoch sein wird", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. Der gebürtige Kölner Risse war 2013 vom FSV Mainz 05 zum FC gewechselt.

+++

Willkommen zum Transferticker am Mittwoch

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt.

