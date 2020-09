Die Top-Transfer-News im Überblick:

Bundesliga Leverkusens Offensive lahmt: Draxler und Götze als Heilsbringer? VOR 6 STUNDEN

Liverpool: Oxlade-Chamberlain vor dem Abflug? (12:43 Uhr)

Juve-Boss: Kein Suárez-Transfer (11:15 Uhr)

Vidal wechselt zu Inter (10:31 Uhr)

Barça und Bayern kämpfen um Dest (10:30 Uhr)

FC Chelsea: Was wird aus Antonio Rüdiger?

17:45 Uhr: Zwei Spiele absolvierte der FC Chelsea bisher in der neuen Premier-League-Saison, zweimal kam Antonio Rüdiger nicht zum Einsatz. Im Top-Spiel am Sonntag gegen den FC Liverpool stand der 27-Jährige gar nicht im Kader. Dabei ist der Innenverteidiger fit. Hat Rüdiger unter Trainer Frank Lampard keine Perspektive mehr? Sein Vertrag bei Chelsea läuft noch zwei Jahre, Gespräche über eine Vertragsverlängerung soll es laut "Daily Mail" bisher nicht gegeben haben. Sollte der deutsche Nationalspieler weiter außen vor bleiben, könnte es zu einem Wechsel kommen.

Shkodran Mustafi vor Abschied beim FC Arsenal

17:20 Uhr: Shkodran Mustafi könnte nach "Sun"-Information den FC Arsenal in Richtung Italien verlassen. Wie das englische Blatt berichtet, zeigen die SSC Neapel und Lazio Rom Interesse am Innenverteidiger. Arsenal soll bereit sein, den Weltmeister von 2014 für rund 17 Millionen Euro ziehen zu lassen. "Calciomercato" zufolge könnte der Preis für Mustafi aber auch noch etwas fallen. Mustafis Vertrag bei den Gunners läuft im kommenden Jahr aus.

Tottenham Hotspur: Lingard als Alli-Ersatz?

16:50 Uhr: In der Premier League könnte sich ein Wechsel zwischen zwei Top-Klubs anbahnen. Wie "ESPN" erfahren haben will, plant Tottenham-Trainer José Mourinho Jesse Lingard von Manchester United nach London zu locken. Bei den Spurs könnte Lingard Dele Alli ersetzen, der immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird. Mourinho und Lingard kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit bei ManUnited.

RB Leipzig will kroatisches Abwehr-Talent Gvardiol

16:25 Uhr: RB Leipzig steht angeblich kurz vor der Verpflichtung des kroatischen Innenverteidigers Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb. Die beiden kroatischen Zeitungen "24 sata" und "Sportske Novosti" vermelden übereinstimmend, dass RB mit Gvardiol und seinem Klub die letzten Einzelheiten geklärt habe. Die Ablösesumme soll rund 19 Millionen Euro betragen. Am 18-Jährigen soll auch Leeds United dran gewesen sein.

Real sagt Nein zu Dele Alli

15:48 Uhr: Real Madrid hat angeblich kein Interesse an Tottenham-Star Dele Alli, der bei den Londonern vor dem Aus steht. Das berichtet der Radiosender "talkSPORT". Zuvor war der Engländer bei den Königlichen ins Gespräch gebracht worden. Doch auf ein Angebot aus Spanien wird Alli wohl vergeblich warten müssen. Paris Saint-Germain soll dagegen nach Informationen des "Telegraph" weiter am Tottenham-Star interessiert sein und die Verhandlungen aufnehmen wollen.

Völler schließt Götze-Wechsel aus

15:13 Uhr: Leverkusen-Geschäftsführer Rudi Völler hat einen Transfer von Mario Götze ausgeschlossen. "Mario war nie richtig ein Thema bei uns", sagte der 60-Jährige bei "Sky". Die Mannschaft sei "fit und wird alles dafür tun, gut zu starten." Den Abgangn von Kai Havert zum Chelsea wolle man "mit unseren anderen Spielern auffangen. Wir werden vielleicht noch den einen oder anderen Transfer machen, aber mit Augenmaß", betonte Völler.

Suárez schon mit Atlético einig?

14:25 Uhr: Luis Suárez steht angeblich kurz vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, kam es schon zu einer Einigung zwischen dem Noch-Barça-Star und dem Madrider Klub.

Die Rojiblancos wollen zuvor aber noch Stürmer Diego Costa verkaufen. So sollen Gehälter eingespart werden, die wieder in Suárez investiert werden können. Der Uruguayer selbst soll sich schon mit dem FC Barcelona auf die Auflösung seines Vertrages verständigt haben, heißt es bei "RAC1".

Leverkusen pokert angeblich um Arias

13:32 Uhr: Der kolumbianische Nationalspieler Santiago Arias soll Bayer Leverkusen nach übereinstimmenden Berichten, unter anderem des "Kickers", verstärken. Ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption über zehn bis zwölf Millionen Euro steht für den Rechtsverteidiger von Atlético Madrid im Raum. Eine Bestätigung von Bayer steht allerdings noch aus.

Atléticos Sportdirektor Andrea Berta verriet am Sonntag auch, dass man mit "mit der Roma, Everton und PSG" spreche. Nun scheint Leverkusen das Rennen gemacht zu haben.

Liverpool: Oxlade-Chamberlain vor dem Abflug?

12:43 Uhr: Nach Informationen des "Daily Mirror" plant der FC Liverpool nicht, Alex Oxlade-Chamberlain im aktuellen Transferfenster zu verkaufen. Wolverhampton war zuletzt mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht worden. Vor allem der Transfer von Thiago Alcantara zu den Reds könnte Oxlade-Chamberlain Spielzeit streitig machen. Daher könne der Engländer womöglich aus dem Team fliegen, hieß es zunächst. Doch angeblich wird Oxlade-Chamberlain in Liverpool weiter als wichtiger Teil von Jürgen Klopps Mannschaft betrachtet.

Sörloth-Transfer auf der Zielgeraden

11:56 Uhr: Alexander Sörloth spielt wohl schon bald in der Bundesliga. Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff sagte bei "Sky" angesprochen auf die Gerüchte: "Wir sind auf der Zielgeraden." Auch Sportchef Markus Krösche erklärte: "Ich glaube, dass wir einen positiven Abschluss in den nächsten Tagen hinbekommen." Der junge Norweger und gute Kumpel von BVB-Star Erling Haaland soll als Ersatz für Timo Werner und Patrik Schick im Leipziger Sturm auf Torejagd gehen.

Juve-Boss: Kein Suárez-Transfer

11:15 Uhr: Ein Wechsel von Luis Suárez vom FC Barcelona zu Juventus Turin ist vom Tisch. Das machte nun Sportdirektor Fabio Paratici bei "Sky Sport" endgültig klar: Suarez kann von dieser Liste gestrichen werden. Die Zeit, die benötigt wird, um den Pass zu erhalten, ist länger als die Transferfrist oder der Moment, in dem wir die Listen für die Champions League abgeben können." Roma-Stürmer Edin Dzeko ist laut "Goal" als Alternative im Visier der Alten Dame.

Vidal wechselt zu Inter

10:31 Uhr: Der ehemalige Münchner und Leverkusener Bundesliga-Profi Arturo Vidal wechselt vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Das bestätigte der italienische Fußball-Klub am Sonntagabend via Twitter. Inter veröffentlichte ein kurzes Video des Mittelfeldspielers, in dem er seinen Wechsel bekannt gab. Laut Medienberichten soll Vidal einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben haben und ein Nettogehalt von angeblich sechs Millionen Euro beziehen.

Barça und Bayern im Kampf um Dest

10:25 Uhr: Im Werben des FC Bayern um Sergiño Dest von Ajax Amsterdam könnte der FC Barcelona dazwischen grätschen. Nach Informationen von "Mundo Deportivo" gehört der 19-Jährige zu den Wunschkandidaten der Katalanen, um Nelson Semedo zu ersetzen. Der US-Nationalspieler ist allerdings auch bei den Bayern als mögliche Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition im Gespräch.

Karl-Heinz Rummenigge meinte bei "Sky" zu den Gerüchten um Dest: "Es gibt noch keine Einigung. Es ist bekannt, dass Hansi noch ein Back-Up haben möchte. Hasan arbeitet daran, aber Vollzug können wir noch nicht vermelden." Bei Barça sollen Max Aarons, Emerson und Héctor Bellerín die Alternativen sein.

Willkommen zum Transferticker am Montag

10:20 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Katharina Wiedenmann begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

