Bayern und Barcelona kämpfen um Dest (14:05 Uhr)

Thiago-Wechsel zum FC Liverpool vor Abschluss (13:20 Uhr)

Alli bei Real Madrid im Gespräch (10:50 Uhr)

Khedira angeblich bei ManUnited im Gespräch (09:15 Uhr)

So viel verdient Dzeko wohl bei Juve

14:55 Uhr: Der ehemalige Wolfsburger Bundesliga-Profi Edin Dzeko soll als neuer Stürmer bei Juventus Turin 7,5 Millionen Euro Jahresgehalt kassieren. Dies berichtet der "Corriere dello Sport". Der Bosnier, bislang bei der AS Rom unter Vertrag, soll Einigung über einen Zweijahresvertrag mit der Alten Damen erzielt haben.

Dzeko soll zusammen mit Superstar Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala das Offensivspiel bei Juve ankurbeln. Die Roma will Dzeko durch den Ex-Leverkusener Arkadiusz Milik vom SSC Neapel ersetzen.

FC Bayern und FC Barcelona kämpfen um Sergiño Dest

14:05 Uhr: Der FC Bayern München lässt im Transferpoker um Sergino Dest offenbar nicht locker. Nachdem die "Mundo Deportivo" zuvor berichtete, dass der FC Barcelona kurz vor dem Abschluss eines Transfers des Rechtsverteidigers steht, vermelden nun "Bild" und "Sportbild", dass der FC Bayern noch nicht aufgegeben hat.

Durch den bevorstehenden Transfer von Thiago zum FC Liverpool füllen sich die Kassen der Münchner. Ajax fordert angeblich 15 bis 20 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Der Thiago-Abgang soll 30 Millionen Euro in die Kassen spülen. Es bleibt also heiß zwischen Bayern und Barcelona im Rennen um Dest.

Thiago vor Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool

13:20 Uhr: Bayerns Thiago steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Wie Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bei "Bild live" bestätigte, haben sich die Münchner bereits mit den Reds auf einen Transfer geeinigt.

Demnach zahlt das Team von Trainer Jürgen Klopp rund 30 Millionen Euro für den Spanier. Damit erfüllt Liverpool die Transferforderungen der Münchner. Thiago gilt als Wunschspieler von Klopp und wird den FC Bayern nach sieben erfolgreichen Jahren verlassen.

Kevin Trapp in der Ligue 1 gehandelt

12:25 Uhr: Kevin Trapp könnte bald in die Ligue 1 zurückkehren. Laut "Fußballtransfers.com" ist Stade Rennes am deutschen Torwart von Eintracht Frankfurt interessiert. Rennes droht der Abgang der bisherigen Nummer eins Édouard Mendy, der vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht.

Trapp der zwischen 2015 und 2018 für Paris Saint-Germain auflief, wird als Nachfolger von Mendy gehandelt. Eintracht-Sportdirektor Fredi Bobic betonte, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation kein Leistungsträger der Frankfurter unverkäuflich sei.

Stade Rennes hat sich in der vorzeitig abgebrochenen Ligue-1-Saison 2019/20 als Tabellendritter für die Champions League qualifiziert.

Luka Jovic vor Abschied von Real Madrid

11:40 Uhr: Luka Jovic möchte Real Madrid wohl verlassen. Das berichtet zumindest die "Marca". Der Ex-Frankfurter ist unter Zinédine Zidane nur zweite Wahl, kommt in der Sturmspitze nicht am gesetzten Karim Benzema vorbei.

Da Real 2019 60 Millionen Euro für Jovic in die Hand nahm, ist ein Abgang in Coronazeiten unwahrscheinlich. Vielmehr überlegen sowohl Real als auch der Serbe, ob eine Leihe für die kommende Saison sinnvoll wäre. Der AC Mailand hatte in der Vergangenheit Interesse am Stürmer angemeldet.

Dele Alli bei Real Madrid im Gespräch

10:50 Uhr: José Mourinho hat Dele Alli nicht für das Auswärtsspiel in der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League bei Lokomotiv Plovdiv mitgenommen. Das erneuert die Spekulationen um einen Wechsel des englischen Nationalspielers.

Laut "Sportmail" könnte Alli in ein mögliches Transfergeschäft mit Gareth Bale involviert werden und zu Real Madrid wechseln. Bale steht nach sieben Jahren in Madrid angeblich unmittelbar vor einer Rückkehr zu den Spurs.

Bayern-Wunschspieler Sergiño Dest vor Barça-Wechsel

10:05 Uhr: Bayern-Wunschspieler Sergiño Dest steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Wie "Mundo Deportivo" berichtet, soll der Rechtsverteidiger in Barcelona Nélson Semedo beerben, der verkauft werden soll.

Der neue Barça-Coach Ronald Koeman kennt Dest, der aktuell noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht, bestens und will der 19-Jährigen zunächst ausleihen. Auch eine Kaufoption möchte sich Koeman sichern.

Dest war in der Vergangenheit immer wieder auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. In München war der US-amerikanische Nationalspieler als Alternative für Benjamin Pavard hinten rechts in der Viererkette gehandelt worden.

Sami Khedira angeblich vor Wechsel zu Manchester United

09:15 Uhr: Sami Khedira steht angeblich vor einem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester United. Das berichtet "Goal". Demnach plant der neue Juve-Trainer Andrea Pirlo nicht mehr mit dem 33-jährigen Mittelfeldspieler.

Khediras Vertrag in Turin, der noch bis 2021 läuft, soll vorzeitig aufgelöst werden. Mit Arthur (FC Barcelona) und Weston McKennie (FC Schalke 04) hat die Bianconeri zwei Spieler geholt, die Khedira positionsgetreu ersetzen können.

Mit Manchester United wurde Khedira bereits in der Vergangenheit mehrfach in Verbindung gebracht. Auch jetzt sollen die Red Devils wieder gute Chancen auf eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 haben.

Willkommen zum Transferticker am Donnerstag

09:10 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

