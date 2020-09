13/09/2020 AM 14:48

09:30 Uhr: Gareth Bale soll in Kontakt mit seinem ehemaligen Klub Tottenham Hotspur stehen. Das verriet Bales Berater Jonathan Barnett gegenüber der "BBC". "Gareth liebt die Spurs immer noch. Dort möchte er sein", sagte Barnett. Der Berater deutete zudem an, dass es Gespräche zwischen Tottenham und Bales aktuellem Verein Real Madrid gebe. 2013 wechselte der Waliser aus der Premier League zu den Königlichen in die spanische Liga.