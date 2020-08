Transfer-News: Lionel Messi ist sich offenbar unsicher, wie es für ihn karrieretechnisch weitergeht. Drei verschiedene Optionen hat der Star des FC Barcelona angeblich, darunter soll auch ein vorzeitiger Abschied von den Katalanen sein. Außerdem könnte Ivan Perisic doch länger beim FC Bayern bleiben, geht es zumindest nach Trainer Hansi Flick. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Hansi Flick möchte Perisic halten (13:23 Uhr)

Koeman neuer Chefcoach beim FC Barcelona (11:46 Uhr)

Messi hat drei Optionen für die Zukunft (09:15 Uhr)

Milan weiter an Aurier dran

13:58 Uhr: Der AC Mailand gibt im Werben um Serge Aurier noch nicht auf. Laut "Calcio Mercato" sind die Italiener allerdings nicht bereit, die Forderung von Tottenham Hotspur zu erfüllen. Die Engländer wollen angeblich etwas mehr als 25 Millionen Euro für den Verteidiger. Der 27-Jährige soll einem Wechsel nach Mailand aber nicht abgeneigt sein. Milan will nun offenbar einige Spieler abgeben, bevor sie den Spurs ein Angebot für Aurier mitteilen. Bei Tottenham spielt der Ivorer keine Rolle mehr.

Bleibt er doch? Flick möchte Perisic halten

13:23 Uhr: Hansi Flick würde Leihspieler Ivan Perisic offenbar gerne über den Sommer hinaus beim FC Bayern halten. So hätte der Bayern-Coach vier Optionen für die Außenbahnen. Nach Informationen der "Sport Bild" kann sich auch der Kroate einen Verbleib in München vorstellen. Die Bayern müssten sich allerdings noch mit Inter Mailand einigen. Zudem könnte laut "Sport Bild" das hohe Gehalt von Perisic (rund elf Millionen Euro) zum Problem werden. Weitere Gespräche gebe es nach dem Finalturnier der Champions League.

Barça-Star Piqué im Visier von Fulham

12:55 Uhr: Gerard Piqué vom FC Barcelona hat angeblich ein Angebot des englischen Vereins FC Fulham vorliegen. Das berichtet "Libero". Der kürzlich in die Premier League aufgestiegene Klub hofft offenbar darauf, den Weltmeister von 2010 in die eigenen Reihen locken zu können und damit viel Erfahrung für den Kampf in der englischen Liga zu bekommen. Piqué bot zuletzt nach der peinlichen 2:8-Pleite gegen den FC Bayern seinen Abschied bei den Katalanen an.

Chelsea will Juves Bernadeschi

12:34 Uhr: Juve-Star Federico Bernardeschi steht offenbar auf dem Wunschzettel des FC Chelsea und von Atlético Madrid. Das berichtet das italienische Onlineportal "Calcio Mercato". Beide Klubs wollen demnach noch im Sommer ein Angebot für den 26-Jährigen abgeben. Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 26 Millionen Euro. Bernardeschis Vertrag in Turin läuft noch bis 2022.

Koeman neuer Chefcoach bei Barça

11:46 Uhr: Der bisherige niederländische Bondscoach Ronald Koeman ist neuer Cheftrainer des FC Barcelona. Der 57-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2022. Dies gaben die Katalanen am Mittwoch bekannt. Außerdem übernimmt Ramon Planes, bisher Kaderplaner bei den Barça, den Posten des ebenfalls freigestellten Eric Abidal als Sportdirektor. Alles weitere dazu gibt er HIER.

Southampton bietet für McKennie

11:05 Uhr: Der FC Southampton möchte nach Informationen der "Bild" Schalke-Profi Weston McKennie verpflichten. Demnach soll der Premier-League-Klub den Königsblauen rund 22 Millionen Euro für den 21-jährigen Mittelfeldspieler bieten. Damit liegt die Offerte zwei Millionen Euro über dem Marktwert McKennies. Für Schalke sei ein solches Angebot laut der "Bild" "akzeptabel". Der US-Amerikaner soll bei Southampton den zu Tottenham Hotspur gewechselten Pierre-Emile Höjbjerg ersetzen.

ManCity schon mit Koulibaly einig?

10:24 Uhr: Manchester City hat sich angeblich schon mit Kalidou Koulibaly über ein Gehalt geeinigt. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Die Engländer wollen offenbar auch ihr Angebot von 63 Millionen auf 70 Millionen Euro zuzüglich Boni verbessern. Nach Informationen des englischen "Mirror" sei man beim SSC Neapel bereit, den Senegalesen ziehen zu lassen. Napoli wolle stattdessen Gabriel von OSC Lille verpflichten.

ManUnited mit Interesse an vier Barça-Stars

09:55 Uhr: Manchester United ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar beim FC Barcelona fündig geworden. Laut "Mundo Deportivo" stehen Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Arturo Vidal sowie Ivan Rakitic auf dem erweiterten Wunschzettel der Engländer. Bei Dembélé und Umtit habe es zudem schon Kontakt zwischen den Vereinen gegeben. Barcelona-Präsident Josep Bartomeu betonte jedoch im Interview mit "Barça TV", dass zumindest der Ex-Dortmunder nicht im Sommer verkauft werde.

Drei Optionen für Barça-Star Messi

09:15 Uhr: Lionel Messi ist sich angeblich nicht sicher, wie lange er noch beim FC Barcelona bleiben möchte. Eine der Optionen für den Argentinier ist laut "Marca" ein Abschied von den Katalanen. Neben Manchester City ist offenbar auch PSG interessiert. Die Klausel, die ihm erlauben würde, ablösefrei den Verein zu verlassen, lief jedoch Ende Mai aus. Somit müsste ein interessierter Verein eine Ablösesumme zahlen. Desweiteren könnte Messi seinen Vertrag, der 2021 ausläuft, aussitzen oder - sollte er doch weiter an das Projekt Barça glauben - seinen Vertrag verlängern. Viel hängt vermutlich auch von Ronald Koeman ab, der höchstwahrscheinlich neuer Trainer des FC Barcelona wird.

FC verleiht Risse an Viktoria Köln

09:10 Uhr: Marcel Risse wechselt nach sieben Jahren beim 1. FC Köln die Rheinseite: Der Bundesligist verleiht seinen Mittelfeldspieler bis zum Ende der kommenden an den Drittligisten Viktoria Köln. Das gab der FC am Dienstag bekannt. "Wir haben direkt zu Beginn der Sommerpause ein ganz offenes Gespräch geführt und ihm mitgeteilt, dass die Chance auf Einsatzzeit bei uns nicht sehr hoch sein wird", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. Der gebürtige Kölner Risse war 2013 vom FSV Mainz 05 zum FC gewechselt.

Willkommen zum Transferticker am Mittwoch

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Katharina Wiedenmann durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

