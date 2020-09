15:30 Uhr: Beim FC Bayern München wird offenbar wieder der Name Callum Hudson-Odoi aktuell. "Sky" berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister mit dem 19-jährigen Flügelspieler vom FC Chelsea beschäftigt. Demnach könne das Werben um Hudson-Odoi wieder "heiß werden". Dem Bericht zufolge sollen die Münchner Kontakt zum Jungstar aufgenommen haben. Hudson-Odoi selbst hofft durch eine Leihe auf mehr Einsatzzeiten. Bereits im Winter 2018/2019 zeigten die Bayern Interesse am englischen Nationalspieler. Zu einem Transfer kam es jedoch nicht. Neben dem FCB sollen auch Juventus Turin und RB Leipzig interessiert sein.

14:50 Uhr: Am Montag berichteten wir, dass Goncalo Paciência von Eintracht Frankfurt nach Informationen des "hr" vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 steht. Nun könnte alles deutlich schneller gehen als gedacht. Der Portugiese fehlte am Dienstag beim Eintracht-Training und wurde bereits in Gelsenkirchen und auf dem Schalker Trainingsgelände gesichtet. "Sport 1" berichtet, dass sich der Stürmer und der FC Schalke 04 bereits einig sein sollen. Auch die Klubs hätten sich bereits auf eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro geeinigt. Bei einer möglichen Kaufoption nach der einjährigen Leihe herrscht aber angeblich noch Verhandlungsbedarf. Portugiesischen Medien zufolge fordern die Hessen elf Millionen Euro, was für Schalke angesichts der schwierigen Finanzlage von knapp 200 Millionen Euro Schulden eigentlich nicht zahlbar sein dürfte.