09:10 Uhr: Laut der "Bild"-Zeitung hat Real Madrid großes Interesse an Dani Olmo von RB Leipzig. Der spanische Meister soll dem Bericht zufolge bereit sein, 40 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zu bezahlen, ein offizielles Angebot liegt den Sachsen offenbar noch nicht vor.

Andy Bara, der Berater des 22-Jährigen, äußerte sich angesprochen auf das Gerücht sehr vage: "Ich kann weder etwas bestätigen noch dementieren. Wer weiß, was in zehn Tagen ist. Fest steht: Dani fühlt sich sehr wohl in Leipzig."