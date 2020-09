Die Top-Transfer-News im Überblick:

La Liga Durch Messi-Verbleib: Griezmann-Aus bei Barcelona? GESTERN AM 06:08

Bayern, BVB und Leipzig jagen Rutter (12:45 Uhr)

FC Bayern: Hinweis auf Thiago-Abschied? (09:10 Uhr)

Bayern, BVB und Leipzig jagen Rutter

12:45 Uhr: "Die halbe Bundesliga" ist laut einem Bericht der "L'Équipe" hinter Georginio Rutter von Stades Rennes her. Die Sportzeitung nennt das deutsche Top-Trio RB Leipzig, Borussia Dortmund und Rekordmeister FC Bayern als Interessenten. Jedoch haben die Bundesligisten dem Blatt zufolge mit Newcastle United, dem FC Arsenal und dem AC Mailand namhafte Konkurrenz.

Für den französischen Klub aus der Ligue 1 machte der 18-Jährige noch kein Profispiel, doch der Angreifer konnte mit der Juniorennationalmannschaft schon auf der internationalen Bühne überzeugen. In 44 Partien erzielte Rutter ganze 16 Treffer.

+++

Kölns Wunschspieler Limnios mit positivem Coronatest

11:55 Uhr: Der erwartete Transfer des griechischen Nationalspielers Dimitrios Limnios zum Bundesligisten 1. FC Köln verzögert sich. Der Offensivspieler wurde im Kreise der Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der FC mit: "Das Ergebnis wird zeitnah überprüft, deshalb verzögert sich die Anreise des 22-Jährigen." Limnios muss sich zunächst in Quarantäne begeben, der Rest des Teams muss vor der Rückreise aus dem Kosovo zu den Vereinen getestet werden.

+++

Leipzig verpflichtet Samardzic

11:05 Uhr: RB Leipzig hat sich mit Teenager Lazar Samardzic von Hertha BSC verstärkt. Der 18 Jahre alte Offensivspieler kommt aus der Jugend von Hertha BSC und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Der Youngster hatte für die Alte Dame bereits drei Bundesliga-Spiele bestritten.

+++

Schick zum Medizincheck in Leverkusen

10:25 Uhr: Patrik Schick (24) ist am Dienstag zum Medizincheck beim Bundesligisten Bayer Leverkusen erschienen. Die "Bild" postete ein Video von der Ankunft des Ex-Leipzigers, der von der AS Rom an den Rhein wechseln soll. Als Ablösesumme sind 24 Millionen Euro im Gespräch. Aufgrund eines Coronafalls in der tschechischen Auswahl hatte sich zuletzt der Transfer des Torjägers verzögert. Er war vergangene Woche unter präventive Quarantäne gestellt worden.

Canpolat verlässt Schalke

09:50 Uhr: Der FC Schalke 04 gibt offenbar den Nachwuchs-Torwart Erdem Canpolat ab. Der 19-Jährige verlässt den Klub laut der "Bild"-Zeitung offenabr Richtung Türkei und schließt sich dem Erstligisten Kasimpasa an. Der Keeper kam in der vergangenen Saison in Schalkes A-Jugend unter Norbert Elgert zum Einsatz.

+++

FC Bayern: Hinweis auf Thiago-Abschied?

09:10 Uhr: Bahnt sich der Thiago-Abgang nun an? Der Spanier wird nach "Bild"-Informationen vor dem Trainingsauftakt beim FC Bayern München am Dienstag beim Coronatest fehlen. Der Rekordmeister soll dem Mittelfeldmann freigegeben haben - ob der 29-Jährige die Zeit für Transfer-Verhandlungen nutzt?

Der FC Liverpool wird seit Wochen als absoluter Favorit auf eine Thiago-Verpflichtung gehandelt, zuletzt waren auch Manchester City, Manchester United und der FC Barcelona als mögliche Abnehmer des spanischen Nationalspielers im Gespräch.

+++

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

Das könnte Dich auch interessieren: Real plant Transfer-Offensive: Haaland angeblich auf der Wunschliste

Merino über seine Zeit beim BVB: "War eine unvergessliche Erfahrung”

UEFA Nations League "Das geht mir auf den Sack": Schwaches DFB-Team verpasst erneut Sieg GESTERN AM 21:07