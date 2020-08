in 7 Stunden

Transfer-News: Lionel Messi ist sich offenbar nicht sicher, wie es für ihn karrieretechnisch weitergeht. Drei verschiedene Optionen hat der Star des FC Barcelona angeblich, darunter soll auch ein vorzeitiger Abschied von den Katalanen sein. Interessenten gebe es schon, berichtet die spanische Zeitung "Marca". Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Die Top-Transfer-News im Überblick:

Fußball Transfer-News von Montag: Megatalent auf dem Weg zum FC Bayern? GESTERN AM 06:28

Messi hat drei Optionen für die Zukunft (09:15 Uhr)

ManCity schon mit Koulibaly einig?

10:24 Uhr: Manchester City hat sich angeblich schon mit Kalidou Koulibaly über ein Gehalt geeinigt. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport". Die Engländer wollen offenbar auch ihr Angebot von 63 Millionen auf 70 Millionen Euro zuzüglich Boni verbessern. Nach Informationen des englischen "Mirror" sei man beim SSC Neapel bereit, den Senegalesen ziehen zu lassen. Napoli wolle stattdessen Gabriel von OSC Lille verpflichten.

+++

ManUnited mit Interesse an vier Barça-Stars

09:55 Uhr: Manchester United ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar beim FC Barcelona fündig geworden. Laut "Mundo Deportivo" stehen Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Arturo Vidal sowie Ivan Rakitic auf dem erweiterten Wunschzettel der Engländer. Bei Dembélé und Umtit habe es zudem schon Kontakt zwischen den Vereinen gegeben. Barcelona-Präsident Josep Bartomeu betonte jedoch im Interview mit "Barça TV", dass zumindest der Ex-Dortmunder nicht im Sommer verkauft werde.

+++

Drei Optionen für Barça-Star Messi

09:15 Uhr: Lionel Messi ist sich angeblich nicht sicher, wie lange er noch beim FC Barcelona bleiben möchte. Eine der Optionen für den Argentinier ist laut "Marca" ein Abschied von den Katalanen. Neben Manchester City ist offenbar auch PSG interessiert. Die Klausel, die ihm erlauben würde, ablösefrei den Verein zu verlassen, lief jedoch Ende Mai aus. Somit müsste ein interessierter Verein eine Ablösesumme zahlen. Desweiteren könnte Messi seinen Vertrag, der 2021 ausläuft, aussitzen oder - sollte er doch weiter an das Projekt Barça glauben - seinen Vertrag verlängern. Viel hängt vermutlich auch von Ronald Koeman ab, der höchstwahrscheinlich neuer Trainer des FC Barcelona wird.

+++

FC verleiht Risse an Viktoria Köln

09:10 Uhr: Marcel Risse wechselt nach sieben Jahren beim 1. FC Köln die Rheinseite: Der Bundesligist verleiht seinen Mittelfeldspieler bis zum Ende der kommenden an den Drittligisten Viktoria Köln. Das gab der FC am Dienstag bekannt. "Wir haben direkt zu Beginn der Sommerpause ein ganz offenes Gespräch geführt und ihm mitgeteilt, dass die Chance auf Einsatzzeit bei uns nicht sehr hoch sein wird", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. Der gebürtige Kölner Risse war 2013 vom FSV Mainz 05 zum FC gewechselt.

+++

Willkommen zum Transferticker am Mittwoch

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Heute begleitet Sie Katharina Wiedenmann durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

