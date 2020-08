Transfer-News: Manchester City versucht offenbar herauszufinden, ob ein Transfer von Barça-Star Lionel Messi finanzierbar ist, ohne die Regeln des Financial Fairplay zu verletzen. Das berichtet das US-Onlineportal "ESPN". Der Vertrag von Messi beim FC Barcelona läuft noch bis 2021. Zudem ist wohl Holger Badstuber in der MLS im Gespräch. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Fußball Transfer-News von Montag: Megatalent auf dem Weg zum FC Bayern? 18/08/2020 AM 06:28

ManCity bastelt an Messi-Transfer (08:55 Uhr)

Tuchel möchte bei PSG verlängern

10:07 Uhr: PSG-Coach Thomas Tuchel möchte offenbar in Paris verlängern. Nach Informationen der "L'Équipe" würde der deutsche Trainer nach dem verlorenen Champions-League-Finale gerne länger bei den Franzosen bleiben. Aktuell läuft sein Vertrag bis 2021. Nach der Niederlage gegen FC Bayern erklärte Tuchel, er wolle mit den PSG-Verantwortlichen über eine Verlängerung sprechen. Obwohl PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sich noch nicht dafür ausgesprochen hat, sei ein Abschied in diesem Sommer unwahrscheinlich.

Schalke arbeiter offenbar an Kolasinac-Rückkehr

09:35 Uhr: Vor drei Jahren wechselte Sead Kolasinac vom FC Schalke 04 zum FC Arsenal. Nun könnte der verlorene Sohn nach Gelsenkirchen zurückkehren. Wie "Sport1" und "Sky" übereinstimmend berichten, arbeitet Schalke an einer Rückkehr des 27-Jährigen. Kolasinac ist zwar Stammspieler bei den Gunners, möchte aber offenbar aus privaten Gründen wieder nach Deutschland. Erste Gespräche wurde angeblich schon geführt. Das Gehalt könnte allerdings zum Problem werden. Kolasinac soll in London bis zu acht Millionen Euro verdienen, bei Schalke wurde aber vor kurzem eine Obergrenze von 2,5 Millionen Euro festgesetzt.

Badstuber angeblich bei Beckham-Klub im Gespräch

09:10 Uhr: Für Holger Badstuber könnte der Weg in die amerikanische MLS führen. Wie die "Bild" erfahren haben will, ist Inter Miami, der Verein von David Beckham, am 31-Jährigen interessiert. Aktuell steht Badstuber noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag. Allerdings wurde der ehemalige Nationalspieler gerade erst in die zweite Mannschaft versetzt. Ein Angebot aus den USA käme da vielleicht recht.

Guardiola bald mit Messi vereint?

08:55 Uhr: Manchester City versucht gerade offenbar herauszufinden, ob ein Transfer von Lionel Messi zu finanzieren wäre, ohne die Regeln des Financial Fairplay zu verletzen. Das berichtet das US-Onlineportal "ESPN". Voraussetzung wäre demnach allerdings, dass sich der FC Barcelona auf Verhandlungen bezüglich der Ablöse einlässt. Der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis 2021, die Ausstiegsklausel beläuft sich auf 700 Millionen Euro. Eine derartige Summe kann auch ein finanzstarker Verein wie ManCity nicht stemmen.

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

