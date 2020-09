Die Top-Transfer-News im Überblick:

+++

+++

Lazio-Interesse an Draxler?

16:35 Uhr: Lazio Rom wirbt angeblich um die Dienste von Nationalspieler Julian Draxler. Laut der Tageszeitung "La Repubblica" hat der Hauptstadtklub dem 27-Jährigen einen Vertrag bis 2025 mit einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro angeboten. Beim französischen Meister Paris Saint Germain soll Draxler zurzeit das Doppelte kassieren.

Lazio soll bereit sein, eine Ablösesumme von bis zu 20 Millionen Euro zu zahlen. PSG überwies im Januar 2016 45 Millionen Euro an den Bundesligisten VfL Wolfsburg, Draxlers Vertrag bei den Franzosen läuft im kommenden Jahr aus. Um den Ex-Schalker ranken sich schon seit einiger Zeit Transfergerüchte, da Draxler im Team von Trainer Thomas Tuchel zuletzt nicht über eine Reservistenrolle hinauskam.

+++

PSG will mit di Maria verlängern

15:40 Uhr: Laut "Le Parisien" hat Paris St.-Germain Gespräche mit Angel Di Maria bezüglich einer Vertragsverlängerung aufgenommen. Demnach soll eine Verlängerung für zwei oder drei Jahre angepeilt werden. Wie die Zeitung schreibt, denkt di Maria aber auch über eine Rückkehr nach Argentinien nach.

+++

Inter: Perisic soll bleiben

14:50 Uhr: Rolle rückwärts bei Inter Mailand: Der italienische Fußball-Spitzenklub plant nun wohl doch mit dem zuletzt an den deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehenen Ivan Perisic. Medienberichten zufolge ist bislang kein Angebot für den kroatischen Vizeweltmeister eingegangen, das lukrativ genug wäre, sich von Perisic zu trennen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2022, in der vergangenen Saison hatte er mit den Bayern das Triple geholt.

+++

Godin wechselt zu Cagliari Calcio

14:05 Uhr: Diego Godin wechselt von Inter Mailand zu Ligakonkurrenten Cagliari Calcio. Dies bestätigten beide Klubs. Der Transfer habe laut italienischen Medienberichten ablösefrei stattgefunden. Bei dem Klub auf Sardinien erhält der uruguayische Rekordnationalspieler einen Dreijahresvertrag.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung seien familiäre Gründe gewesen. Der 34-Jährige kam erst vergangenes Jahr von Atlético Madrid zu Inter Mailand. Für den Serie-A-Klub stand der Innenverteidiger insgesamt 36 Mal auf den Platz.

+++

Mbappé-Preis fällt bei Entscheidung gegen PSG

13:25 Uhr: Sollte Kylian Mbappé eine Vertragsverlängerung bei Paris St.-Germain ablehnen, könnte die Ablösesumme des Franzosen deutlich fallen. Das Arbeitspapier des 21-Jährigen läuft nur noch zwei Jahre, 2021 könnte die Ablöse laut "AS" von 400 Millionen Euro auf etwas 121 Millionen Euro sinken, laut der "L'Équipe" sogar auf 99 Millionen Euro.

Als mögliche Interessenten werden weiterhin Real Madrid und der FC Liverpool gehandelt, beide Klubs hatten jedoch kürzlich erklärt, dass man aufgrund der finanziellen Einbußen im Zuge der Corona-Pandemie keine teuren Transfers mehr tätigen möchte.

+++

Draxler zu Zenit St. Petersburg?

12:40 Uhr: Julian Draxler wird offenbar aus Russland umworben. Nach Informationen des russischen Senders "Match TV" bemüht sich Zenit St. Petersburg um die Dienste des Weltmeisters von 2014. Obwohl sich der Offensivspieler bei Paris St. Germain wohl fühlen soll, will PSG den Spieler angeblich loswerden, unter Anderem um Geld für möglich Transfers einzunehmen.

+++

Inter träumt von Kanté

12:00 Uhr: Das Angebot von Inter Mailand für Chelseas N'Golo Kanté könnte zum Ende des Transferfensters kommen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Der Blues-Mittelfeldspieler kostet rund 60 Millionen Euro, die durch die Verkäufe von Milan Skriniar, Radja Nainggolan und Matías Vecino gestemmt werden sollen. Der Slowake Skriniar könnte rund 50 Millionen Euro einbringen. Vecino, der derzeit verletzt ausfällt, soll zwischen 12 und 18 Millionen kosten, während die Ablöse für Nainggolan 15 Millionen beträgt.

+++

Barça will Dest-Deal am Wochenende eintüten

11:20 Uhr: Laut der "Mundo Deportivo" hat der FC Barcelona das Rennen um Sergiño Dest gemacht. So gehen die Barça-Bosse davon aus, dass der Deal am Wochenende in trockenen Tüchern ist. In diesem Fall würde der FC Bayern, der ebenfalls intensiv mit einem Transfer des Rechtsverteidigers in Verbindung gebracht wurde, leer ausgehen.

Mit der angeblichen Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen war Ajax Amsterdam offenbar noch nicht zufrieden, doch Dest soll sich laut der spanischen "Sport" bereits von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet haben – der Transfer scheint demnach kurz bevorzustehen.

+++

Inter mit Interesse an Kabak

10:35 Uhr: Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, liebäugelt nun auch Inter Mailand mit einer Verpflichtung von Ozan Kabak vom Schalke 04. Neben den Lombarden wird auch Lazio Rom und dem FC Liverpool Interesse an dem Innenverteidiger nachgesagt. Jedoch sollen die Nerazzurri erst in den Poker eingreifen, wenn Abwehrmann Milan Skriniar zu Tottenham Hotspur wechselt.

+++

Hoffenheim will Schalkes Rudy

09:45 Uhr: Neutrainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim denkt zusammen mit Manager Alex Rosen laut der "Bild"-Zeitung über eine Rückholaktion von Sebastian Rudy nach. Der Schalke-Profi war bereits vergangene Saison an die Kraichgauer ausgeliehen, im Anschluss an die Spielzeit ließ man die Kaufoption von sechs Millionen Euro jedoch verstreichen. Die TSG-Verantwortlichen wünschen sich demnach mehr Erfahrung im Kader. Rudy, der bei den Königsblauen sechs Millionen Euro im Jahr verdient, wäre auch bereits Gehaltsabstriche bei einem Wechsel zu seinem Ex-Klub hinzunehmen.

+++

BVB: ManUnited mit letztem Angebot für Sancho

09:00 Uhr: Manchester United buhlt seit einer kleinen Ewigkeit um die Dienste von Borussia Dortmunds Jadon Sancho. Bereits im August nahm der BVB möglichen Interessenten die Hoffnung auf eine Verpflichtung in diesem Sommer, den Premier-League-Klub scheint dies offensichtlich nicht abzuschrecken.

Die Red Devils sollen nun ein finales Angebot für den Flügelflitzer abgeben, auch ManUnited-Boss Ed Woodward soll den Borussen zu verstehen gegeben haben, dass es sich tatsächlich um das letzte Angebot handeln soll. Sowohl der "Mirror" als auch der "Daily Star" berichten in dem Zusammenhang von einer Ablösesumme von 98 Millionen Euro, die jedoch nicht auf einmal gezahlt werden soll. 82 Millionen Euro sollen dabei als Basisablöse überwiesen werden, 16 Millionen Euro als Bonuszahlung folgen. Nach dem klaren Wechsel-Veto, dass die Dortmunder vor gut sechs Wochen für den 20-Jährigen verhängten, scheint ein erfolgreicher Transfer für ManUnited sehr unwahrscheinlich.

+++

Willkommen zum Transferticker am Freitag

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

