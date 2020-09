Die Top-Transfer-News im Überblick:

Nastasic von Milan umworben

13:20 Uhr: Nach Informationen des Corriere dello Sport bemüht sich der AC Mailand um die Dienste von Matija Nastasic vom FC Schalke 04. Die Lombarden visieren eine Leihe inklusive Kaufoption an, die Knappen wollen den 27-Jährigen jedoch direkt verkaufen, um die angeschlagenen Finanzen auszubügeln.

Bayern: Flick will Götze weiterhin

12:40 Uhr: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Trainer Hansi Flick weiterhin von den Qualitäten von Mario Götze überzeugt und will den Weltmeister von 2014 zurück zum FC Bayern lotsen. Die FCB-Chefetage ist jedoch nicht wirklich angetan von der Transfer-Idee. Jedoch hat die Partie gegen Hoffenheim gezeigt, dass die Bayern in der Offensive breiter aufgestellt sein könnten, sollte man keinen Ersatzstürmer bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober finden, könnte es auf eine Götze-Verpflichtung hinauslaufen.

Götze, der bereits zwischen 2013 und 2016 für den deutschen Rekordmeister auflief, spielte bis zum Ende der vergangenen Saison für Borussia Dortmund. Mittlerweile ist der Offensiv-Spieler vereinslos und ablösefrei zu haben.

Rüdiger bei Tottenham im Gespräch

11:55 Uhr: Tottenham Hotspur hat den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea ins Visier genommen. Das berichtet "Sky Sports". Die Spurs sind schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive, zuletzt wurde der Klub intensiv Milan Skriniar von Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Bei Chelsea ist Rüdiger nicht mehr die erste Wahl im Abwehrzentrum. Mit Kurt Zouma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori und Thiago Silva ist die Konkurrenz groß, der 27-Jährige wartet immer noch auf seine ersten Spielminuten in der Premier League.

Bayern wieder an Hudson-Odoi dran?

11:15 Uhr: Der FC Bayern München hat offenbar nach wie vor Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea auf dem Radar. Hasan Salihamidzic hat den Flügelspieler laut "Sky" eineinhalb Jahre nach dem ersten Flirt zwischen Klub und Spieler immernoch nicht von seinem Wunschzettel gestrichen. Doch wie der Pay-TV-Sender weiter berichtet, ist auch der 19-Jährige von einem Transfer nicht abgeneigt. In München spürt der Engländer demnach mehr Vertrauen als bei den Blues, weshalb er einen Wechsel sogar begrüßen würde.

Düsseldorf verpflichtet Krajnc - auch Koutris soll kommen

10:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf hat den slowenischen Innenverteidiger Luka Krajnc verpflichtet. Der 26-Jährige kommt zunächst als Leihgabe für eine Saison von Frosinone Calcio aus der italienischen Serie B, anschließend besitzt die Fortuna eine Kaufoption.

Auch für die linke Abwehrseite werden die Rheinländer wohl demnächst Vollzug vermelden: Der Transfer des griechischen Nationalspielers Leonardo Koutris (25/Olympiakos Piräus) steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Ajax an Bremens Klaassen interessiert

09:50 Uhr: Davie Klaassen könnte Werder Bremen noch in dieser Transferperiode verlassen. Laut dem niederländischen "Telegraaf" hat Ajax Amsterdam offiziell sein Interesse bei den Hanseaten hinterlegt. Ein Angebot liegt den Bremern offenbar noch nicht vor. Für Klaassen wäre es eine Rückkehr zu seinem Jugendklub, bei dem er seit 2004 alle Jugendmannschaften durchlief und von 2011 bis 2017 für die Profis aktiv war.

Dass Werder den Mittelfeldspieler bei einem lukrativen Gebot ziehen lässt, ist durchaus plausibel, da man bisher noch keinen Abnehmer für Milot Rashica gefunden hat. Die Norddeutschen wollen aber tunlichst etwas Geld in die eigene Kasse spülen, die geforderten 20 Millionen Euro für den kosovarischen Angreifer war bisher aber niemand bereit, zu bezahlen. Daher könnte Klaassen nun den gewünschten finanziellen Schub geben.

FC Bayern: Nübel-Leihe möglich

09:10 Uhr: Der FC Bayern München hat ein Luxusproblem im Tor. Die unangefochtene Nummer eins ist Nationalkeeper Manuel Neuer, doch auch dahinter tummeln sich zwei Schlussmänner, die bei nahezu allen anderen Bundesliga-Klubs gesetzt wären. Sven Ulreich und Alexander Nübel, der in diesem ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße wechselte, kämpfen um den Platz hinter Neuer. Am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim war Ulreich die Nummer zwei, Neuzugang Nübel sogar nur der dritte Torhüter.

Daher könnte es laut "Sport1"-Informationen zu einer Leihe des Ex-Schalkers kommen. Interessenten soll es genug geben, die Bayern denken dem Bericht zufolge über das Leihgeschäft nach, das Transferfenster schließt jedoch bereits am 5. Oktober.

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

