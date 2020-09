Die Top-Transfer-News im Überblick:

Liverpool-Youngster vor dem Absprung

17:55 Uhr: Sheffield United steht angeblich unmittelbar vor der Verpflichtung von Rhian Brewster vom FC Liverpool. Wie die "Daily Mail" berichtet, haben die Reds dem Ligakontrahenten die Erlaubnis erteilt, mit Brewster zu verhandeln.

Liverpool will offenbar rund 22 Millionen Euro für den 20-Jährigen sowie eine Rückkaufoption. Brewster steht noch bis 2023 beim englischen Meister unter Vertrag.

+++

Alli denkt über PSG-Wechsel nach

17:30: Uhr: Dele Alli kann sich einen Wechsel von Tottenham Hotspur zu Paris Saint-Germain vorstellen. Das berichtet "fußballtransfers.com". Demnach habe sich der 24-jährige Offensivstar bereits bei seinem Teamkollegen Serge Aurier, der drei Jahre für die Franzosen spielte, über den Champions-League-Finalisten informiert.

Unter Trainer José Mourinho hat Alli einen schweren Stand, geriet in letzter Zeit immer mehr aufs Abstellgleis. Zuletzt stand der englische Nationalspieler nicht mal mehr im Kader der Spurs.

+++

Hertha lehnt Piatek-Angebot ab

16:55 Uhr: Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, hat die Hertha BSC ein Angebot für Angreifer Krzysztof Piatek abgelehnt. Durch den Transfer von Jhon Cordoba droht dem Polen die Reservisten-Rolle bei der Alten Dame. Dennoch haben die Hauptstädter eine Anfrage vom italienischen Erstligisten AC Florenz abgelehnt, die den 25-Jährigen gerne inklusiver einer Kaufoption ausgeliehen hätten. Lediglich einem Verkauf mit einer Ablösesumme von 25 Millionen Euro würde die Hertha zustimmen.

+++

Burgstaller zum Medizincheck bei St. Pauli

16:10 Uhr: Guido Burgstaller, Stürmer vom FC Schalke 04, steht nach „Sport1-Informationen vor einem Wechsel zum FC St. Pauli. Der Österreicher soll demzufolge noch am Dienstag einen Medizincheck bei den Kiezkickern absolvieren. Zuletzt war Burgstaller unter dem mittlerweile entlassenen Trainer David Wagner nicht einmal mehr Teil des Kaders der Königsblauen.

+++

Mandzukic wieder zu Bayern?

15:30 Uhr: Der FC Bayern München ist dem Vernehmen nach auf der Suche nach einem Backup für Robert Lewandowski. Die "tz" bracht im Zuge dessen Mario Mandzukic ins Spiel. Der Kroate stürmte bereits zwischen 2012 und 2014 für den deutschen Rekordmeister und konnte in dieser Zeit das Triple mit den Münchnern gewinnen.

Im Juli hatte Mandzukic seinen Vertrag bei Al-Duhail, einem Klub aus Katar, aufgelöst. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel nach Russland zu Lokomotive Moskau in Verbindung gebracht.

+++

Schalke: Sassuolo an Kutucu interessiert

14:45 Uhr: Laut dem Italienischen Journalisten John Solano könnte das Schalker Eingewächs Ahmed Kutucu den Verein bald in Richtung Italien verpassen. Nachdem der 20-Jährige zuletzt mit einem Transfer zu Union Berlin, der TSG Hoffenheim und Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht wurde, soll das Rennen nun der US Sassuolo aus der Serie A machen. Die Italiener forcieren eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

+++

Rönnow freigestellt: Torwart-Tausch zwischen Schalke und Frankfurt rückt näher

13:55 Uhr: In der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein Torhütertausch zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt an. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen die Ersatzkeeper Markus Schubert (22/Schalke) und Frederik Rönnow (28/Frankfurt) die Vereine wechseln. Die Eintracht twitterte bereits, dass der Däne Rönnow aufgrund von Vertragsverhandlungen mit einem anderen Verein vom Training freistellt wurde.

+++

Nastasic von Milan umworben

13:20 Uhr: Der 18-malige italienische Fußballmeister AC Mailand zeigt Interesse am Schalker Abwehrspieler und serbischen Nationalspieler Matija Nastasic (27). Das berichtet der Corriere dello Sport.

Die Rossoneri erhoffen sich für den Innenverteidiger ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Die finanziell angeschlagenen Königsblauen wollen den Profi, der seit 2015 in Gelsenkirchen unter Vertrag steht, dagegen lieber sofort verkaufen. Nastasic hatte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A bei der AC Florenz gespielt.

+++

Bayern: Flick will Götze weiterhin

12:40 Uhr: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Trainer Hansi Flick weiterhin von den Qualitäten von Mario Götze überzeugt und will den Weltmeister von 2014 zurück zum FC Bayern lotsen. Die FCB-Chefetage ist jedoch nicht wirklich angetan von der Transfer-Idee. Jedoch hat die Partie gegen Hoffenheim gezeigt, dass die Bayern in der Offensive breiter aufgestellt sein könnten, sollte man keinen Ersatzstürmer bis zum Ende der Transferperiode am 5. Oktober finden, könnte es auf eine Götze-Verpflichtung hinauslaufen.

Götze, der bereits zwischen 2013 und 2016 für den deutschen Rekordmeister auflief, spielte bis zum Ende der vergangenen Saison für Borussia Dortmund. Mittlerweile ist der Offensiv-Spieler vereinslos und ablösefrei zu haben.

+++

Rüdiger bei Tottenham im Gespräch

11:55 Uhr: Tottenham Hotspur hat den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea ins Visier genommen. Das berichtet "Sky Sports". Die Spurs sind schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Verstärkung für die Defensive, zuletzt wurde der Klub intensiv Milan Skriniar von Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Bei Chelsea ist Rüdiger nicht mehr die erste Wahl im Abwehrzentrum. Mit Kurt Zouma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori und Thiago Silva ist die Konkurrenz groß, der 27-Jährige wartet immer noch auf seine ersten Spielminuten in der Premier League.

+++

Bayern wieder an Hudson-Odoi dran?

11:15 Uhr: Der FC Bayern München hat offenbar nach wie vor Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea auf dem Radar. Hasan Salihamidzic hat den Flügelspieler laut "Sky" eineinhalb Jahre nach dem ersten Flirt zwischen Klub und Spieler immernoch nicht von seinem Wunschzettel gestrichen. Doch wie der Pay-TV-Sender weiter berichtet, ist auch der 19-Jährige von einem Transfer nicht abgeneigt. In München spürt der Engländer demnach mehr Vertrauen als bei den Blues, weshalb er einen Wechsel sogar begrüßen würde.

+++

Düsseldorf verpflichtet Krajnc - auch Koutris soll kommen

10:30 Uhr: Fortuna Düsseldorf hat den slowenischen Innenverteidiger Luka Krajnc verpflichtet. Der 26-Jährige kommt zunächst als Leihgabe für eine Saison von Frosinone Calcio aus der italienischen Serie B, anschließend besitzt die Fortuna eine Kaufoption.

Auch für die linke Abwehrseite werden die Rheinländer wohl demnächst Vollzug vermelden: Der Transfer des griechischen Nationalspielers Leonardo Koutris (25/Olympiakos Piräus) steht unmittelbar vor dem Abschluss.

+++

Ajax an Bremens Klaassen interessiert

09:50 Uhr: Davie Klaassen könnte Werder Bremen noch in dieser Transferperiode verlassen. Laut dem niederländischen "Telegraaf" hat Ajax Amsterdam offiziell sein Interesse bei den Hanseaten hinterlegt. Ein Angebot liegt den Bremern offenbar noch nicht vor. Für Klaassen wäre es eine Rückkehr zu seinem Jugendklub, bei dem er seit 2004 alle Jugendmannschaften durchlief und von 2011 bis 2017 für die Profis aktiv war.

Dass Werder den Mittelfeldspieler bei einem lukrativen Gebot ziehen lässt, ist durchaus plausibel, da man bisher noch keinen Abnehmer für Milot Rashica gefunden hat. Die Norddeutschen wollen aber tunlichst etwas Geld in die eigene Kasse spülen, die geforderten 20 Millionen Euro für den kosovarischen Angreifer war bisher aber niemand bereit, zu bezahlen. Daher könnte Klaassen nun den gewünschten finanziellen Schub geben.

+++

FC Bayern: Nübel-Leihe möglich

09:10 Uhr: Der FC Bayern München hat ein Luxusproblem im Tor. Die unangefochtene Nummer eins ist Nationalkeeper Manuel Neuer, doch auch dahinter tummeln sich zwei Schlussmänner, die bei nahezu allen anderen Bundesliga-Klubs gesetzt wären. Sven Ulreich und Alexander Nübel, der in diesem ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße wechselte, kämpfen um den Platz hinter Neuer. Am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim war Ulreich die Nummer zwei, Neuzugang Nübel sogar nur der dritte Torhüter.

Daher könnte es laut "Sport1"-Informationen zu einer Leihe des Ex-Schalkers kommen. Interessenten soll es genug geben, die Bayern denken dem Bericht zufolge über das Leihgeschäft nach, das Transferfenster schließt jedoch bereits am 5. Oktober.

+++

Willkommen zum Transferticker am Dienstag

08:50 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Frederic von Moers begleiten Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

