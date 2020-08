Die Top-Transfer-News im Überblick:

Serie A "Wäre das richtige Jahr": Ex-Inter-Präsident nährt Spekulationen um Messi 26/08/2020 AM 08:21

Lionel Messi: FC Liverpool sagt ab - Manchester City gilt als Favorit (15:40 Uhr)

Leicester City hat angeblich Robin Gosens im Visier (14:45 Uhr)

Chelsea verpflichtet Thiago Silva von PSG (13:45 Uhr)

Brozovic: Bayern verhandelt angeblich mit Inter (12:50 Uhr)

FC Bayern in Gesprächen mit den Hearts über Hickey (12:00 Uhr)

FC Bayern: Martínez Kandidat bei Real Sociedad? (10:00 Uhr)

Barça will angeblich Mané als Messi-Ersatz (09:20 Uhr)

Danke für euer Interesse!

17:20 Uhr: Mit der Meldung über das Barça-Interesse an Georginio Wijnaldum beenden wir unseren Transferticker für heute. Wir sind mit dem Ticker dann ab Montag wieder für euch am Start. Das heißt aber nicht, dass ihr am Freitagabend und am Wochenende nicht über die wichtigsten Aktivitäten auf dem Transfermarkt informiert werdet. Im Gegenteil, natürlich findet ihr auch heute Abend, am Samstag und Sonntag alle wichtigen Transfer-News auf Eurosport.de. Danke fürs Mitlesen heute. Wir wünschen euch einen schönen Abend!

FC Barcelona will offenbar Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool

17:10 Uhr: Heute Morgen berichteten wir bereits, dass sich der FC Barcelona mit Liverpool-Star Sadio Mané beschäftigen soll. Die "Mundo Deportivo" berichtet nun, dass mit Georginio Wijnaldum ein weiterer Leistungsträger der Reds im Fokus der Katalanen steht. In der abgelaufenen Saison stand der zentrale Mittelfeldspieler in 47 Partien auf dem Platz, davon spielte er 41 Mal von Beginn an.

Inter Mailand: Kommt Arturo Vidal ablösefrei vom FC Barcelona?

16:25 Uhr: Arturo Vidal ist schon länger ein Wunschspieler von Inter-Trainer Antonio Conte. Nachdem Conte vor wenigen Tagen erklärte, dass er auch in der kommenden Saison die Nerazzurri trainieren wird, verdichten sich die Anzeichen, dass der Chilene in diesem Sommer tatsächlich zu Inter wechselt. Beim FC Barcelona hat er keine Perspektive mehr. Laut der „Gazzetta dello Sport“ überlegt Vidal seinen Vertrag mit den Katalanen aufzulösen und so ablösefrei nach Mailand wechseln zu können.

Lionel Messi: FC Liverpool und Jürgen Klopp sagen ab - Manchester City weiter Favorit

15:40 Uhr: Teammanager Jürgen Klopp hat einen Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi zum englischen Meister FC Liverpool ausgeschlossen. Es gäbe "keine Chance", dass der Argentinier in der kommenden Spielzeit das Trikot der Reds trägt, sagte der 53-Jährige vor dem Community Shield am Samstag (17:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gegen den FC Arsenal: "Die Zahlen sind absolut nichts für uns, also brauchen wir gar nicht erst darüber nachzudenken! Es ist klar, dass es keine Chance gibt."

Dabei hätte Klopp den sechsmaligen Weltfußballer prinzipiell gerne in seiner Mannschaft. "Interesse? Ja klar, wer möchte Messi nicht in seinem Team haben?", fragte der deutsche Coach. Als Favorit auf eine Verpflichtung Messis wird derzeit Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola gehandelt.

"Für die Premier League wäre es großartig, 100 Prozent. Dass der beste Spieler der Welt in die Liga kommt, würde natürlich helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Premier League einen Auftrieb braucht, aber es wäre ein Auftrieb", sagte der ehemalige Dortmund-Coach. Dennoch sei er nicht sicher, ob er "das sehen werde".

Zwar wäre es interessant den 33-Jährigen in einer anderen Liga als der spanischen zu sehen, doch es würde gleichzeitig einen direkten Konkurrenten stärken. Schließlich würde der "beste Fußballer der Welt" Manchester City "enorm helfen", betonte Klopp: "Es würde es noch schwieriger machen, sie zu schlagen - und es war schon sehr schwierig."

Juventus Turin: Spielt Luis Suárez bald zusammen mit Cristiano Ronaldo?

15:30 Uhr: Luis Suárez steht beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Das soll ihm der neue Barça-Trainer Ronald Koeman auch bereits gesagt haben. Nach Informationen von "Spox" und "Goal" wurde der Uruguayer Juventus Turin zum Kauf angeboten. Beim italienischen Rekordmeister soll man über einen Kauf des 33-Jährigen nachdenken. Suárez besitzt bei Barça noch einen Vertrag bis 2021.

Leicester City hat angeblich Robin Gosens im Visier

14:45 Uhr: Nach dem Abgang von Ben Chilwell zum Ligakonkurrenten FC Chelsea ist Leicester City auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Wie "Sky Sports" berichtet, beschäftigt sich der englische Meister von 2016 dabei auch mit Robin Gosens von Atalanta Bergamo. Der 26-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 43 Pflichtspiele für Bergamo und stand mit dem Klub überraschend im Champions-League-Viertelfinale. Vor wenigen Tagen wurde er von Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiele Anfang September gegen Spanien und die Schweiz erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen.

Chelsea verpflichtet Thiago Silva von PSG

13:45 Uhr: Die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger bekommen beim FC Chelsea Verstärkung durch Thiago Silva. Wie der englische Premier-League-Klub am Freitag mitteilte, unterschrieb der 35-jährige Brasilianer einen Vertrag für die kommende Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit. Der Innenverteidiger kommt vom Champions-League-Finalisten Paris St. Germain, wo er keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte.

"Ich bin so glücklich, mich Chelsea anzuschließen. Ich freue mich, Teil des spannenden Teams von Franck Lampard zu sein, und ich bin hier, um um Titel zu kämpfen", sagte der Innenverteidiger.

Brozovic: Bayern verhandelt angeblich mit Inter

12:50 Uhr: Was läuft zwischen dem FC Bayern und Marcelo Brozovic von Inter Mailand? Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wollte sich zu jener Personalie auf Nachfrage von "Tuttosport" nicht äußern ("Kein Kommentar") und heizte damit ungewollt die Spekulationen um einen möglichen Transfer weiter an.

Laut dem Portal "fcinternews.it" habe es bereits erste Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister und Inter Mailand gegeben. Der Kroate gilt als potentieller Ersatz für Thiago, der den FC Bayern wahrscheinlich noch in diesem Sommer verlassen wird.

FC Bayern angeblich in Gesprächen mit den Hearts über Hickey

12:00 Uhr: Der FC Bayern München soll Interesse an dem schottischen Juniorennationalspieler Aaron Hickey haben. Laut "BBC" soll der deutsche Rekordmeister angeblich schon Gespräche mit Heart of Midlothian aufgenommen haben. Die Hearts wollen für den Linksverteidiger, der bei dem schottischen Klub noch einen Vertrag bis 2021 hat, demnach knapp 1,7 Millionen Euro Ablöse haben. Bei den Münchnern wäre Hickey zunächst als Reserve in der 3. Liga vorgesehen.

Hearts-Präsidentin Ann Budge sagte im Gespräch mit "BBC": "Es hat jetzt eine formale Kontaktaufnahme eines europäischen Klubs gegeben." Allerdings soll es sich dabei um ein Angebot des FC Bologna gehandelt haben.

Schalkes McKennie vor Wechsel zu Juventus Turin

11:15 Uhr: Mittelfeldspieler Weston McKennie steht unmittelbar vor dem Wechsel vom FC Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Der US-Amerikaner absolvierte am Freitagvormittag - an seinem 22. Geburtstag - seinen Medizincheck bei der Alten Dame. Nach Informationen des "Kicker" soll McKennie zunächst für ein Jahr und eine Gebühr von sechs Millionen Euro ausgeliehen werden, die Kaufoption beinhaltet angeblich eine Ablöse von weiteren 18 Millionen Euro.

Volland auf dem Sprung nach Monaco

10:35 Uhr: Kevin Volland steht nach Informationen der "Bild"-Zeitung unmittelbar vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum AS Monaco. Die Ablöse soll bei 20 Millionen Euro liegen. Der ehemalige Nationalstürmer Volland würde beim französischen Ligue-1-Klub unter Niko Kovac spielen.

FC Bayern: Martínez Kandidat bei Real Sociedad?

10:00 Uhr: Zieht es Bayern Münchens Javi Martínez zurück in seine spanische Heimat? Wie "La Razon" berichtet, soll der 31-Jährige unlängst mit Real Sociedad San Sebastian verhandelt haben.

Nach Informationen von "Goal" ist an jenen Spekulationen allerdings nichts dran. Martínez' Management habe die Gerüchte "klar zurückgewiesen". Auch eine Kontaktaufnahme zu Real Sociedad soll es demnach niemals gegeben haben. Zuletzt wurde der Spanier, dessen Vertrag beim Rekordmeister 2021 ausläuft, mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Athletic Bilbao in Verbindung gebracht.

Barça will angeblich Mané als Messi-Ersatz

09:20 Uhr: Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Ersatz für den wechselwilligen Superstar Lionel Messi offenbar fündig geworden. Laut "TMW" beschäftigen sich die Katalanen mit einer Verpflichtung von Liverpool-Star Sadio Mané. Demnach soll der Schützling von Jürgen Klopp Barça sogar angeboten worden sein. Mané hat bei den Reds noch einen Vertrag bis 2023.

Willkommen zum Transferticker am Freitag

09:15 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Nachmittag 17:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Robert Bauer begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

