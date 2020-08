Transfer-News: Lionel Messi möchte den FC Barcelona verlassen. Das teilte der Argentinier Barça in einem offiziellen Schreiben mit. Nun könnte sich angeblich auch Manchester United in den Kampf um den Superstar einschalten und Stadtrivale City zuvorkommen. Leeds United hat zudem Rodrigo vom FC Valencia verpflichtet. Hier gibt es alle News zum Geschehen am Transfermarkt.

Serie A "Wäre das richtige Jahr": Ex-Inter-Präsident nährt Spekulationen um Messi VOR 2 STUNDEN

Messi und Guardiola diskutieren möglichen Transfer (11:20 Uhr)

ManUnited nimmt Kontakt zu Messi-Beratern auf (10:05 Uhr)

Tolisso bleibt in München

11:51 Uhr: Ein Wechsel von Corentin Tolisso in diesem Sommer ist offenbar vom Tisch. Nach Informationen der "Sport Bild" wollen die Verantwortlichen beim FC Bayern den Kader vor der anstehenden Marathon-Spielzeit nicht weiter verkleinern. Auch der Franzose selbst soll sich nach zwischenzeitlicher Unzufriedenheit zu einem Verbleib in München entschlossen haben. Durch den bevorstehenden Abschied von Thiago könnte Tolisso in Zukunft zudem mehr Spielzeit erhalten. 2017 war der 26-Jährige für knapp 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Bayern gewechselt.

Messi und Guardiola diskutieren möglichen Transfer

11:20 Uhr: Der Transferpoker um Lionel Messi nimmt langsam Fahrt auf. Wie "ESPN" und der spanische Radiosender "Catalunya Radio" übereinstimmend berichten, kam es in der vergangenen Woche zu einem Telefonat zwischen dem Argentinier und Ex-Coach Pep Guardiola, der mittlerweile bekanntermaßen Manchester City trainiert. In dem Gespräch sei es um einen möglichen Wechsel Messis nach Manchester gegangen, heißt es. Der 33-Jährige habe abfragen wollen, ob die Skyblues Interesse haben. Laut "Catalunya Radio" könnte ManCity bis zu 300 Millionen Euro für einen Transfer des Superstars aufbringen.

Suárez zum Beckham-Klub?

10:55 Uhr: Luis Suárez, der beim FC Barcelona vom neuen Trainer Ronald Koeman ausgebootet wurde, steht einem Wechsel in die USA angeblich offen gegenüber. Nach Informationen des "Independent" gab es bereits Gespräche mit Inter Miami, dem MLS-Klub von David Beckham. Eigentlich würde Suárez zwar am liebsten in Europa bleiben, doch ein Angebot aus Miami könnte ihn womöglich überzeugen. Gehaltstechnisch müsste der Uruguayer aber einige Einbußen hinnehmen. Aktuell soll Suárez 450.000 Euro pro Woche (23,4 Millionen Euro pro Jahr) verdienen. In der MLS sind solche Gehälter jedoch mit Sicherheit nicht zu bekommen.

Higuaín vor Abschied aus Turin

10:28 Uhr: Gonzalo Higuaín wird Juventus Turin im Sommer verlassen. Das bestätigte der neue Trainer der Alten Dame, Andrea Pirlo. "Ich habe mit Gonzalo gesprochen. Ich mag ihn gerne, aber wir haben entschieden, dass es Zeit ist getrennte Wege zu gehen. Seine Zeit bei Juventus ist vorbei", sagte 41-jährige Juve-Coach. Higuaín steht seit 2016 bei den Italienern unter Vertrag, wurde allerdings mehrfach ausgeliehen. In den vergangenen Jahren spielte der Argentinier daher für den AC Mailand und FC Chelsea.

Play Icon WATCH Pirlos Regierungserklärung: So plant Juve mit Ronaldo und Dybala 00:01:23

ManUnited schaltet sich bei Messi ein

10:05 Uhr: Manchester United könnte Stadtrivale Manchester City im Werben um Lionel Messi möglicherweise einen Strich durch die Rechnung machen. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, wurden die Red Devils bereits aktiv und nahmen Kontakt zu den Beratern des Argentiniers auf. Darunter soll auch Messis Vater Jorge gewesen sein, der seinen Sohn in Karrierefragen berät. Inter Mailand habe ebenfalls schon bei den Messi-Vertretern angefragt.

Ibrahimovic mit Milan einig

10:00 Uhr: Zlatan Ibrahimovic bleibt offenbar ein weiteres Jahr beim AC Mailand. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" hat sich der schwedische Superstar mit Milan auf ein Nettogehalt von sieben Millionen Euro geeinigt. Die Verhandlungen waren zuletzt ins Stocken geraten, weil sich Ibrahimovic geweigert hatte, Milans Angebot eines Jahresgehalts von fünf Millionen Euro plus leistungsabhängige Bonuszahlungen anzunehmen. "Ibrahimovic ist unsere erste Wahl", sagte Milans Sportdirektor Paolo Maldini zuletzt.

