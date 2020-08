GESTERN AM 08:21

10:30 Uhr: Kapitän Thiago Silva hat sich von Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain verabschiedet. Der 35-jährige Brasilianer bedankte sich auf Instagram für acht Jahre in der französischen Hauptstadt.

"Ich möchte meinen Teamkollegen, dem gesamten technischen Team und dem Management, den Fans, meiner Familie, Gott und meinen Freunden für all diese glücklichen Momente danken, die ich in der Stadt des Lichts erlebt habe", schrieb der Innenverteidiger.

Silva, der PSG nach Auslauf seines Vertrags am Monatsende ablösefrei verlassen wird, kam 2012 vom AC Mailand und gewann mit an der Seine unter anderem siebenmal die französische Meisterschaft. Wohin es Silva zieht, ist noch offen. Der brasilianische Nationalspieler wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht worden.